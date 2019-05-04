 Trump Shanahan′ın Savunma Bakanı olarak görevini sürdürmesini istiyor | DÜNYA | DW | 10.05.2019

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DÜNYA

Trump Shanahan'ın Savunma Bakanı olarak görevini sürdürmesini istiyor

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Savunma Bakanı olarak görevine devam etmesini istiyor. Shanahan'ın bakanlığı Senato'nun onayından sonra kesinleşecek.

Patrick Shanahan

Patrick Shanahan

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Wanders yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'na vekalet eden Patrick Shanahan'ı Savunma Bakanı olarak atamak istediğini duyurdu. Shanahan'ın bakanlığının Senato tarafından  da onaylanması gerekiyor.

Yaklaşık 30 yıl uçak üreticisi Boeing şirketinde yöneticilik yapan Shanahan, 2017 yılında Trump'ın talebiyle özel sektörden ayrılarak Savunma Bakanlığı yardımcılığı görevini üstlenmişti. 56 yaşındaki Shanahan, Aralık 2019'da Savunma Bakanı James Mattis'in istifa etmesinden bu yana vekaleten Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Shanahan, bakanlık görevinden onur duyacağını belirterek, ABD ordusunun modernizasyonuna devam etmek istediğini belirtti.

Trump, Pentagon'a geçtiği sırada siyasi ve askeri tecrübesi olmayan Shanahan'a, yönetsel niteliklerine atıfla övgülerde bulunmuştu. Shanahan ise Pentagon'a geçişini, “Uzun yıllar sonra kız arkadaşından ayrılmak ve sonra da hayatının aşkına kavuşmak gibi” sözleriyle değerlendirmişti.

dpa,DW,TY/JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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