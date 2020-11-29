Trump seçimin kazananı olduğu iddialarını sürdürdü

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kaybedeni olduğunun kesinlik kazanmasının ardından ilk kez Cumhuriyetçilerin organize ettiği bir seçim mitingine katıldı. Georiga'da ikinci tura kalan Senato seçimleri için düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin manipülasyon ve hile iddialarını yineledi. Eyaletin Valdosta kentinde konuşan Trump, "Bizi aldattılar ve bizim seçimimizi manipüle ettiler. Ama yine de biz kazanacağız" diye konuştu.

Trump konuşmasında dört yıl sonra yeniden başkanlığa aday olabileceğinin sinyalini de verdi. Biden'ın başkanlığını hukuki yollarla engelleyememesi halinde Beyaz Saray'ı "geri kazanacağını" söyleyen Trump, "Ve 2024 yılı... Umarım ki yeniden aday olmak zorunda kalmam; Beyaz Saray'ı geri kazanacağız" dedi. ABD'deki yasalara göre, Trump ancak başkanlık görevinin sona ermesi halinde yeniden başkanlığa aday olabilir. Yasalara göre, ABD başkanının görev süresi birbirini takip etmek zorunda olmayan her biri dört yıllık iki dönem ile sınırlı.

Trump konuşmasında, seçimi kıl payı kaybettiği eyaletlerde sonuçlara itiraz etmeyi sürdüreceğini açıkladı. Anayasa mahkemesine kadar gidebileceğini belirten Trump, 3 Kasım'daki seçimlerde meşru olmayan şekilde oy kullanıldığı iddialarını yineledi. Trump, bugüne kadar söz konusu iddialara ilişkin hiçbir kanıt sunamadı. Trump'ın avukatlarının Georgia, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Arizona ve Wisconsin eyaletlerinde başlattığı itiraz süreçleri şu ana kadar Trump lehine sonuçlanmadı. Söz konusu altı eyalette de seçim sonuçları Demokrat aday Joe Biden lehine kesinleşti.

Kongre seçimleri için çağrı

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde 5 Ocak'ta yapılacak kongre seçimlerinin kritik ikinci turu için seçmenlere sandığa gitme çağrısı da yaptı. 3 Kasım'da yapılan seçimlerde Cumhuriyetçiler 100 sandalyeli Senato'da 50 sandalye kazanmayı başarmıştı. Ancak 5 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimlerin sonuçları Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.

ABD'de uzmanlar Trump'ın seçim sonuçlarına yönelik itirazlarının artık bir sonuç getirmeyeceği kanısında. Demokrat aday Joe Biden'ın 20 Ocak'ta düzenlenecek törenle başkanlığı resmen devralması bekleniyor.

dpa,DW/BÖ,JD

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