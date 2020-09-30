 Trump seçim kampanyalarını sürdürecek | DÜNYA | DW | 09.10.2020

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DÜNYA

Trump seçim kampanyalarını sürdürecek

COVID-19 tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyalarını sürdüreceğini duyurdu. Trump, haftasonunda seçim meydanlarında olacak.

ABD Başkanı Trump

ABD Başkanı Trump

Covid-19 teşhisi konulmasının ardından üç gece hastanede tedavi gördükten sonra  Beyaz Saray'a dönen  Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, seçim kampanyalarına devam edeceğini açıkladı.

Tedavisi süren Trump, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın anketlerde önde göründüğü Florida ve Pennsylvania'da düzenlenen seçim kampanyalarına katılacak.

Telefonla Fox News kanalına bağlanan Trump, kendini "Çok iyi hissettiğini" belirterek, cumartesi günü Florida'da, pazar günü ise Pennsylvania'da olacağını söyledi. Ancak Trump bu mitinglerin hazırlanması gerektiğini sözlerine ekledi. Sunucunun ısrarla sorması üzerine Trump, cuma günü (bugün) yeniden test yaptıracağını söyledi.

20 dakikada iki kez ara verdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda Trump'ın, artık semptom göstermediği vurgulansa da, ABD Başkanı yaklaşık 20 dakikalık yayında cümlesini tamamlayamadan öksürük ve ses kısılması nedeniyle iki kez kısa süre ara vermek zorunda kaldı.

Trump'ın kişisel doktoru Sean Conley, ABD Başkanı'nın cumartesi günü seçim kampanyalarına katılmasında bir sorun görmediğini açıklamıştı.

Trump TV'de düello istiyor

Geçtiğimiz hafta televizyonda özel seçim yayınında  karşı karşıya gelen Donald Trump ve rakibi Joe Biden'ın 15 Ekim'de ikinci kez televizyonda kozlarını paylaşmaları planlanıyordu. Ancak Trump'ın sağlık sorunu nedeniyle yayının yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Bağımsız bir organizasyon olan  Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD),  tartışma progrmanının sanal ortamda yapılması önerisinde bulunmuş, ancak Trump buna karşı çıkmıştı. Trump, rakibi ile ilk yayında olduğu gibi aynı stüdyoda bulunmakta ısrar ediyor.

Reuters / NS, TY

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

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