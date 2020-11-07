Trump Savunma Bakanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı. Esper'in yerine geçici olarak Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin direktörü Christopher Miller atandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldığını Twitter hesabından duyurdu. Trump, Esper'in görevden alınmasının gerekçesini açıklamadı.
Trump bu görevi vekaleten Christopher Miller'in üstleneceğini belirtti. Miller, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin direktörlüğünü yürütüyordu.
Trump ile Esper arasında gerginlikler yaşandığı kamuoyuna yansımıştı. Esper, ABD’deki ırkçılık karşıtı protestolar ve polis şiddeti konusundaki tutumu nedeniyle Trump’a mesafe almıştı. Esper, Trump'ın ordunun protestoları bastırılmak için görevlendirilmesi önerisine karşı çıkmıştı.
3 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump sonuçlara itiraz edeceğini duyurmuştu. Yeni başkan Joe Biden'ın 20 Ocak 2021'de yapılacak devirteslim töreniyle görevine başlaması bekleniyor.
Reuters,dpa/BÖ,HT
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ABD başkanlık seçimlerini kazandığı kesinleşen Biden, 20 Ocak’ta başlayacak resmi görevi öncesi “geçiş süreci” hazırlıklarına başladı. Ancak Trump’ın ekibi en az iki eyalette sonuçlara itiraz edecek.
ABD başkanlık seçimlerinde yenilen adayın bunu kamuoyu önünde bir konuşmayla kabullenmesi 1896’dan beri bir gelenek. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu geleneği sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu.