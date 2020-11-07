Trump Savunma Bakanı'nı görevden aldı

Yorum: ABD’de zafer kadınların

ABD basını seçimin galibini Joe Biden olarak açıkladı. Ama asıl zafer Biden’ı seçen kadınların ve Kamala Harris’in oldu. Erdoğan ise o gün Biden’ı kutlamadı, bir ihtimal Putin’le kulaklarını çınlattı. Banu Güven yazdı: