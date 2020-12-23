 Trump savunma bütçesi tasarısını veto etti | DÜNYA | DW | 24.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump savunma bütçesi tasarısını veto etti

ABD Başkanı yasayı “Çin ve Rusya’ya bir hediye” olarak tanımlayarak veto etti. Tasarı 28 Aralık’ta tekrar Kongre’nin önüne gelecek.

ABD Başkanı Trump

ABD Başkanı Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı (NDAA) "Çin ve Rusya'ya bir hediye" olarak tanımlayarak veto etti.

Ülkenin savunma politikasını belirleyen 740 milyar dolarlık savunma bütçesi yasa tasarısı, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin desteğini almış, ayrıca hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da üçte iki oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Trump, Kongre’ye gönderdiği notta tasarının "ulusal güvenlik konularını kapsamaktan yoksun olduğunu" ve kendisinin "öncelediği ulusal güvenlik ve dış politika eylemleri" ile çeliştiğini söyledi.

Trump'ın diğer itirazları arasında tasarının, ABD askerlerinin Afganistan ve Avrupa'dan çekilmesini sınırlaması, bazı askeri üslerden kölelik döneminden kalma generallerin isimlerinin kaldırmayı önermesi ve sosyal medya şirketlerini, kendi platformlarından yapılan paylaşımlardan sorumlu tutacak bir madde içermemesi var.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

Pelosi: Sorumsuz

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi veto haberinin ardından Trump’a "sorumsuz" diye tepki göstererek, başkanın son eylemini "Amerikan askerlerine zarar veren, ulusal güvenliği tehlikeye atan ve Kongre'nin iradesini baltalayan bir pervasızlık" olarak nitelendirdi. Pelosi, tasarının 28 Aralık'ta yeniden oylanacağını açıkladı.

Tasarı şimdi yeniden Kongre’nin onayına sunulacak. 28 Aralık’ta Temsilciler Meclisi’ne gelmesi beklenen tasarının oylamasında eğer ikinci kez aynı çoğunluk sağlanırsa, Trump’ın veto hakkı olmayacak. Son oylamada tasarı Temsilciler Meclisi’nde 355’e karşı 78, Senato’da ise 84’e karşı 12 oyla kabul edildi.

Tasarı aynı zamanda, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması sebebiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeriyordu. Ancak Trump yasanın geçmesini beklemeden Türkiye'ye yönelik yaptırımları önden açıklamıştı.

AP, AFP, Reuters / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

USA | Coronavirus | Präsident Donald Trump

Trump korona yardım paketini imzalamadı 23.12.2020

Trump, aylarca süren müzakerelerin ardından Kongre'de onaylanan 892 milyar dolarlık korona teşvik paketini imzalamadı ve paketi "rezalet" olarak değerlendirdi.

Blackwater Soldaten

BM’den Trump’a "Blackwater" tepkisi: Yanlış mesaj 23.12.2020

ABD Başkanı Trump’ın Blackwater’ın dört çalışanı için özel af kararı Irak’ta infiale, BM'de ise tepkiye yol açtı. BM İnsan Hakları Komiserliği sözcüsü kararı “bu başkalarını cesaretlendirebilir” sözleriyle eleştirdi.

USA Weißes Haus | Donald Trump, Präsident

Trump S-400 yaptırımlarını içeren yasayı veto edecek 14.12.2020

ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye S-400 yaptırımlarını da içeren savunma bütçesini veto edeceğini açıkladı. Yasa, Kongre’nin her iki kanadında üçte ikinin üzerinde çoğunlukla kabul edilmişti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM’den Trump’a "Blackwater" tepkisi: Yanlış mesaj

ABD Başkanı Trump’ın Blackwater’ın dört çalışanı için özel af kararı Irak’ta infiale, BM'de ise tepkiye yol açtı. BM İnsan Hakları Komiserliği sözcüsü kararı “bu başkalarını cesaretlendirebilir” sözleriyle eleştirdi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  