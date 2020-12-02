 Trump: Savunma bütçesi tasarısını veto edeceğim | DÜNYA | DW | 08.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump: Savunma bütçesi tasarısını veto edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören 2021 Savunma Bütçesi Tasarısı’nı Kongre’den geçmesi durumunda veto edeceğini duyurdu.

USA | Washington | Donald Trump Thanksgiving Videokonferenz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitterden yaptığı açıklamada 2021 Savunma Bütçesi Tasarısı’nın Kongre’den geçmesi durumunda veto edeceğini duyurdu. Tasarının “zayıf” olduğunu ifade eden Trump, açıklamasında “Umarım Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler çok zayıf durumdaki Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) aleyhinde oy kullanırlar, ben tasarıyı veto edeceğim” dedi.

Trump yasa tasarısının ABD’deki sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan “Section 230” adlı yasanın iptali, ulusal anıtların korunması, 5G’ye izin verilmesi ve yurt dışındaki askerlerin sayısının indirilmesine ilişkin düzenlemeleri içermesi gerektiğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi, resmi adı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) olan ulusal savunma bütçe tasarısının son halini bugün oylayacak. Senato'nın da onaylaması halinde tasarı Trump’ın onayına sunulacak. ABD Başkanı Trump'ın tasarı hakkında görüş bildirmek için 30 gün süresi bulunuyor.

Tasarıda hangi yaptırımlar öngörülüyor?

ABD Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato, geçen hafta ABD'nin 2021 yılı savunma bütçesi için hazırlanan 4 bin 500 sayfalık yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya varmıştı. Tasarıda, Türkiye'ye de Rusya'dan S-400 tipi hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Ulusal Savunma Yetkilendirilme Yasası'nda (NDAA) ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor. Tasarıda CAATSA'da yer alan 12 yaptırımdan 5'inin belirlenecek kişiler için uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Buna göre de yaptırım uygulanacak kişilerin ABD'deki banka hesapları ve mal varlıklarının dondurulması, ABD'ye girişine yasak getirilmesi ve ABD'deki banka ve kuruluşlarla iş yapmasının yasaklanması söz konusu olacak.

DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye’ye yaptırım öngören tasarı Senato’dan da geçti

Türkiye’ye S-400 yaptırımları uygulanmasını ve F-35 satışının yasaklanmasını da içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçti. Başkan Trump’ın yasayı kısa süre içinde imzalaması bekleniyor.  

Benzer içerik

USA Mevlut Cavusoglu, Außenminister Türkei & Mike Pompeo in Washington

NATO'da Türkiye ile ABD arasında ağız dalaşı 02.12.2020

NATO toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Çavuşoğlu'nun karşılıklı suçlamalarda bulunmasıyla tartışma çıktığı, başka müttefiklerin de Türkiye'ye karşı tavır aldığı bildirildi.

US Wahl 2020 Endspurt der Kampagne

ABD Başkanı'nı bekleyen Türkiye dosyası 03.11.2020

ABD’deki 3 Kasım seçimlerinden galip çıkacak lideri kalın bir Türkiye dosyası bekliyor. Başkan’ın S400'ler, Suriye, Doğu Akdeniz gibi konularda alacağı kritik kararlar, Türkiye ile ilişkilerin geleceğini belirleyecek.

Halkbank Schriftzug Logo

Erdoğan ile Trump arasında Halkbank trafiği 29.10.2020

NYT gazetesi, Halkbank davası sürecinde Erdoğan ile Trump'ın kişisel ilişkileri üzerinden ABD'nin yargı kurumlarına uygulanan baskı ve özel görüşmeleri 20'den fazla eski yetkiliyle konuşarak haberleştirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

UNICEF'ten okulların kapatılmasına eleştiri

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında okul çağındaki 320 milyon çocuk ve gencin eve kapanmak zorunda kaldığına dikkat çeken UNICEF, koronavirüsün okullarda daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  