 Trump savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetti | DÜNYA | DW | 16.11.2019

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DÜNYA

Trump savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetti

ABD Başkanı Trump Afganistan’da savaş suçu işlediği iddia edilen iki askeri affetti. Trump yaralı bir savaş esirini öldürdüğü ileri sürülen bir askerin rütbe tenzilini de geri aldı.

Mathew Golsteyn (solda) bomba imal eden bir kişiyi hukuka aykırı bir biçimde öldürmekle suçlanıyor.

Mathew Golsteyn (solda) bomba imal eden bir kişiyi hukuka aykırı bir biçimde öldürmekle suçlanıyor.

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'ın Clint Lorance ve Mathew Golsteyn adlı askerleri affettiğini duyurdu. Lorance Afganistan'daki görevi sırasında birliğine yaklaşan üç silahsız kişiye ateş açılması emrini verdiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ateş edilen kişilerden ikisi hayatını kaybetmişti. Golsteyn ise bomba imal eden bir kişiyi hukuka aykırı bir biçimde öldürmekle suçlanıyordu. Golsteyn hakkındaki dava görülmeye başlamamıştı.

Trump ABD Donanması özel kuvvetleri Navy Seals’a bağlı asker Edward Gallagher’ın rütbe tenzilini de geri aldı. Gallagher 2017'de Irak'ta esir alınan bir IŞİD üyesinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Gallagher'ın yaralı haldeki IŞİD savaşçısını bıçaklayarak öldürdüğü ve ardından da cesediyle fotoğraf çektirdiği belirtiliyor. Ayrıca Gallagher'ın silahsız bir adam ile kız çocuğuna ateş açtığı ileri sürülüyordu.

Edward Gallagher (sağda)

Edward Gallagher (sağda)

Edward Gallagher temmuz ayında askeri mahkemede görülen davada beraat etmişti. Jüri, Gallagher’ı IŞİD savaşçısının cesediyle fotoğraf çektirmekten suçlu bulurken Irak’ta sivillere ateş açmak gibi diğer tüm suçlamalardan suçsuz bulmuştu. Bunun üzerine Gallagher’ın rütbesi düşürülmüştü.

Mahkemede Gallagher’ın birliğinden askerler tanıklık etmiş, savunma makamı ise askerlerin komutanlarının yönetim tarzını beğenmedikleri için onu karaladıklarını ileri sürmüştü.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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