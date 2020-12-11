Trump S-400 yaptırımlarını içeren yasayı veto edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki kanadında da üçte ikilik çoğunluğun üzerinde oyla kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) veto edeceğini açıkladı. Savunma bütçesi ve dış politikada izlenecek rotayla ilgili önemli maddeler içeren yasa, ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını, ayrıca Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım 2 boru hattı projelerinin de yaptırımlar kapsamına alınmasını öngörüyor.

NDAA çerçevesinde, Trump'tan yaptırımları 30 gün içerisinde yürürlüğe sokması talep ediliyor. Trump şimdiye kadar CAATSA yaptırımlarını devreye sokmaya yanaşmamıştı.

Trump, NDAA'nın Cuma günü Senato'da da kabul edilmesi sonrasında Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni savunma yasasının en büyük kazananının Çin olacağını belirterek "Veto edeceğim” dedi.

Trump daha önceki açıklamalarında yasayı, Afganistan ve Almanya'dan asker çekme planlarını bloke ettiği ve sosyal medya platformlarına kullanıcılarının içeriklerinden sorumlu tutulmama güvencesi tanıdığı gerekçeleriyle veto edeceğini açıklamıştı. Amerikan iç savaşında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Konfederasyon güçlerine bağlı generallerin adını taşıyan askeri üslerin isminin değiştirilmesi de Trump'ın karşı çıktığı maddeler arasında.

740,5 milyar dolarlık savunma yasası Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden 78'e karşı 335 ve Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan 13'e karşı 84 oyla geçmişti.Kongre'nin her iki kanadında üçte ikilik çoğunluğun üstüne çıkılması, Trump'ın veto imkanını pratikte ortadan kaldırıyor. Trump'ın yine de veto yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından yasa yeniden Kongre‘ye gidecek. Başkan'ın vetosuna rağmen Kongre'nin her iki kanadından yine üçte ikilik çoğunluk çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

AFP/BK,BÖ

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