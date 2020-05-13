 Trump: Sırbistan İsrail elçiliğini Kudüs′e taşıyacak | DÜNYA | DW | 04.09.2020

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DÜNYA

Trump: Sırbistan İsrail elçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD Başkanı Donald Trump Sırbistan’ın ABD’nin izinden giderek İsrail’deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump (ortada), Beyaz Saray'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic (solda) ve Kosova Başbakanı Hoti (sağda) ile görüştü

ABD Başkanı Trump (ortada), Beyaz Saray'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic (solda) ve Kosova Başbakanı Hoti (sağda) ile görüştü

Beyaz Saray’da cuma günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile üçlü bir görüşmede bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD'nin izinden giden Sırbistan’ın İsrail'deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv'den Kudüs’e taşıma kararı aldığını ve bunun 2021 yılının temmuz ayına kadar gerçekleştirileceğini açıkladı. Donald Trump, Sırbistan’ın bu ay içerisinde ilk etapta Kudüs’te bir ticaret ofisi açacağını da duyurdu. Twitter hesabından kararla ilgili bir mesaj yayınlayan Trump, "Bu çok cesur ve tarihi bir adım!" ifadesini kullandı:

ABD Başkanı ayrıca Sırbistan ve Kosova’nın ekonomik ilişkilerde normalleşme kararı aldıklarını ve Kosova-İsrail ilişkilerinde de yine normalleşme ve diplomatik ilişki kurma üzerinde mutabakat sağlandığını duyurdu.

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk Avrupa ülkesi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, Kosova'nın İsrail'i tanıma kararından ve Kosova ile Sırbistan'ın Kudüs’te elçilik açma planlarından memnuniyet duyduklarını açıkladı. İsrailli yetkililer ayrıca, Sırbistan'ın büyükelçilik binasını Kudüs'e taşıma kararı alan ilk Avrupa ülkesi olduğunu ifade etti. Söz konusu kararlar, iki gündür ABD'li üst düzey yetkililer ile iki ülkenin liderleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde alındı.

ABD Başkanı Trump, 2017 yılında, İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıdığını açıklamış ve ABD elçiliği Mayıs 2018'de Tel Aviv'den Kudüs’e taşınmıştı. O günden bu yana Filistin yönetimi ABD'yi boykot ediyor.

Kosova ise 1999 yılındaki Kosova Savaşının ardından, 2008'de tek yanlı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

dpa / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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İslam ülkelerinden Kudüs'e elçilik taşınmasına kınama

İslam ülkeleri, İsrail büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan ABD ve Guatemala'yı kınadı. Mekke'deki zirvede büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması "Yasadışı ve sorumsuz" olarak tanımlandı.  

Brezilya'dan büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı

Brezilya’da devlet başkanı seçilen aşırı sağcı Bolsonaro, Tel Aviv’deki Brezilya Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını söyledi. ABD'nin ardından Guatemala ve Paraguay da büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımıştı.  

ABD Filistin konsolosluk ofisini kapatıyor

ABD, Filistinlilere hizmet veren diplomatik misyonunu, geçen Mayıs ayında Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğinin çatısı altına kaydırdı. Karar, Filistin yönetiminin tepkisine neden oldu.  

ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliği bugün açılıyor

ABD uluslararası toplumun tepkisine rağmen Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğini bugün açacak. İsrail Başbakanı Netanyahu tüm ülkelere aynı adımı atma çağrısı yaparken, Filistinliler protesto hazırlığında.  

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