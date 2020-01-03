 Trump: Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi | DÜNYA | DW | 03.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump: Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin binlerce Amerikalının ölümünden sorumlu olduğunu belirten Başkan Trump Süleymani'nin "yıllar önce öldürülmesi" gerektiğini belirtti.

default

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi sonrasında bölgede gerginlik tırmanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı paylaşımlarda gerginliği tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Trump ilk paylaşımında "General Kasım Süleymani uzun bir zaman diliminde binlerce Amerikalıyı öldürdü ya da kötü bir şekilde yaraladı ve daha birçoğunu öldürmek için de kumpas kuruyordu...ancak yakalandı. Yakın geçmişte İran'da ölen protestocular da dahil doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca kişinin ölmesinden sorumlu" dedi.

Trump ikinci paylaşımda ise "İran bunu hiçbir zaman tamamen kabul etmese de ülkede Süleymani'den nefret ediliyor ve korkuluyordu. Liderlerinin dış dünyanın inanmasını istedikleri gibi üzülmüş değiller. O uzun yıllar önce öldürülmeliydi" ifadelerini kullandı.

Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki gösteren Tahran bu olayın "intikamının" alınacağını duyurdu. Süleymani'nin öldürülmesine Türkiye, Rusya, Çin ve Almanya dahil birçok ülke tepki gösterdi ve Ortadoğu'da gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. 

Süleymani'nin içinde bulunduğu araç, ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında vurulmuştu. Saldırıda, Süleymani'nin yanı sıra İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.

DW, AFP / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası petrol fiyatları arttı

İranlı komutan Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta öldürülmesi sonrasında küresel bazda jeopolitik risklerin artmasıyla petrol ve altın fiyatları yükseldi, borsalar düştü. (03.01.2020)  

Kasım Süleymani suikastı: İran'dan intikam sözü

İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran "intikam" sözü verdi. ABD ise Irak'taki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulundu. (03.01.2020)  

Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden "derin endişe" duyduğunu açıklayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, taraflara itidalli hareket etme çağrısında bulundu. (03.01.2020)  

Benzer içerik

Türkei Außenministerium Ankara

Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz 03.01.2020

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden "derin endişe" duyduğunu açıklayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, taraflara itidalli hareket etme çağrısında bulundu.

Irak Qassem Soleimani

ABD İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdü 03.01.2020

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat havalimanına düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Hamaney, intikam sözü verdi.

US Soldaten besteigen CH-47 Chinook Helicopter

ABD Ortadoğu'ya asker gönderiyor 01.01.2020

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırmasının ardından ABD bölgeye asker göndereceğini duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İran'ın dini lideri Hamaney (soldan ikinci) ve Kasım Süleymani (sağdan ikinci)

Kasım Süleymani suikastı: İran'dan intikam sözü

İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran "intikam" sözü verdi. ABD ise Irak'taki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulundu.  

FOTO-GALERİ

default

Dünya yeni yıla nasıl girdi?

Dünya yeni yıla büyük kentlerde düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.  