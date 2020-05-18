 Trump Rusya′nın Taliban′a para verdiği iddiası nedeniyle zorda | DÜNYA | DW | 01.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump Rusya'nın Taliban'a para verdiği iddiası nedeniyle zorda

Rusya’nın Taliban'a ABD askerlerini öldürme karşılığında para verdiği iddiasının yankıları sürüyor. Trump’ın konudan haberdar olmadığını açıklayan Beyaz Saray şimdi de "Başkan istihbarat raporlarını okuyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki ABD askerlerini ziyaret ederken (Fotoğraf arşivden)

ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki ABD askerlerini ziyaret ederken (Fotoğraf arşivden)

Rusya’nın Afganistan’da Taliban güçlerine Amerikan askerlerini öldürmesi karşılığında para verdiği iddiasının yankıları sürüyor. Beyaz Saray, Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın konudan haberdar olmadığını açıklamıştı. Trump'ın günlük istihbarat raporlarını (President's Daily Brief) ne ölçüde takip ettiği sorusu gündeme gelince Washington bir açıklama daha yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın istihbarat raporlarını okuduğunu ve istihbarat konularında bilgilendirildiğini söyledi.

İddia ilk olarak New York Times gazetesi gündeme getirildi. Gazete, Cuma günü iki yetkiliye dayandırdığı haberinde Rusya’nın Taliban savaşçılarına Amerikan askerlerini öldürmesi için para verdiğini yazmıştı. Haberde, ayrıca Trump'ın Şubat ayı sonundaki bir günlük istihbarat raporuyla (PDB) bilgilendirildiği ileri sürülmüştü.

President's Daily Brief (Başkan'ın Günlük Brifingi) adlı istihbarat raporları CIA, NSA, FBI gibi çeşitli istihbarat birimlerinden alınan bilgiler üzerinden Ulusal İstihbarat Direktörü tarafından hazırlanıyor. Çok gizli olan bu belge, her sabah ABD Başkanı'na sunuluyor ve Başkan'ın onay verdiği son derece az sayıdaki üst düzey yetkili ile paylaşılıyor.

Afghanistan 2017 | Operation Resolute Support | US-Armee

Beyaz Saray Pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu iddianın Trump’a iletilmediğini açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany dün yaptığı açıklamada da söz konusu istihbaratın teyit edilmemiş olduğunu ve güvenilir olmadığı için Trump'a ulaştırılmadığını söyledi.

Trump’ın istihbarat raporlarını okuduğunu ve düzenli olarak bilgilendirildiğini söyleyen McEnany "Başkan karşı karşıya olduğumuz tehlikelerle ilgili dünya üzerindeki en çok bilgi sahibi olan kişi" dedi. McEnany "Hata yapmayın. Başkan Amerikan birliklerini her zaman koruyacaktır" diye konuştu.

Demokratlar istihbarat servislerinden bilgi talep ediyor

Demokratlar Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'ten ve CIA Direktörü Gina Haspel'den iddiayla ilgili daha fazla bilgi ve ABD Kongresi’nin bilgilendirilmemesiyle ilgili açıklama istedi. Trump'ın hassas dosyalara ne kadar hakim olduğu ve iletilen gizli belgelere ne ölçüde dikkat ettiği tartışma konusu oldu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer de Pazartesi günü "Başkan Trump’a bu bilginin iletilip iletilmediğini bilmeliyiz" demişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump ile "tüm yollar Putin’e çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

AFP, Reuters / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Politische Rivalen in Afghanistan vereinbaren Machtteilung

Dünya Afganistan'daki anlaşmadan memnun 18.05.2020

Afganistan’ı felç eden iç politika krizi, taraflar arasında sağlanan anlaşma ile sona erdi. Uluslararası toplum, Gani ile Abdullah arasında varılan iktidarı paylaşma mutabakatından memnun.

New York UN Sicherheitsrat Sondersitzung Syrien

BM Güvenlik Konseyi'nden ABD-Taliban anlaşmasına destek 11.03.2020

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Afganistan’daki savaşın taraflarından Taliban ile imzaladığı anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından, 15 üyenin oy birliği ile desteklendi.

Afghanistan Kabul | Anschlag auf schiitische Gedenkfeier

Afganistan'da saldırı: En az 29 kişi öldü 06.03.2020

ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasından yaklaşık bir hafta sonra başkent Kabil'de düzenlenen saldırıda en az 29 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

Ankara'dan Brüksel'e "seyahat kısıtlaması" tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, AB'nin seyahat kısıtlamaları kaldırılan ülkeler arasına Türkiye’nin alınmamasına tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü, kararın "objektif kriterlerle verilmediğini" belirtti.    

Trump Rusya'nın Taliban'a para verdiği iddiası nedeniyle zorda

Rusya’nın Taliban'a ABD askerlerini öldürme karşılığında para verdiği iddiasının yankıları sürüyor. Trump’ın konudan haberdar olmadığını açıklayan Beyaz Saray şimdi de "Başkan istihbarat raporlarını okuyor" dedi.    

COVID-19: Türkiye'de bağımsız araştırmalara veri engeli

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın salgına dair ayrıntılı veri paylaşmaması, COVID-19'la ilgili bağımsız bilimsel araştırmaların yapılmasını engelliyor. DW Türkçe projeleri reddedilen bilim insanlarıyla konuştu.    

Albayrak Ailesi'ne hakaret edenler gözaltında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak’a yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlarda bulunan kişilerden bir kısmı gözaltına alındı. Albayrak'a yönelik hakaret tepkilere yol açtı.   

MZ: Almanya'nın refahı Avrupa'nın refahına bağlı

Almanya’nın bugünden itibaren devraldığı AB Dönem Başkanlığı ve Almanya Savunma Bakanı'nın aşırı sağ skandallarla gündeme gelen Alman Komando Özel Kuvvetleri'ni (KSK) kısmen lağvetme kararı basında öne çıkan konular.   

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

NATO Fransa'nın taciz iddiasına ilişkin ilk raporunu hazırladı

NATO, bir Fransız savaş gemisinin Akdeniz'de Türk gemileri tarafından taciz edildiği iddiası ile ilgili ilk raporunu hazırladı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  