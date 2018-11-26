Trump Rusya-Ukrayna gerginliğinden endişeli

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanders görüşmede "iki liderin Kerç Boğazı'ndaki olaydan, Ukrayna gemi ve mürettebatının alıkonmaya devam etmesinden ötürü derin endişe ifade ettiklerini" söyledi.

Sanders ayrıca Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin, Cuma ile Cumartesi günleri Arjantin'de gerçekleşecek G20 zirvesi kapsamında bir araya gelecek Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinde de ele alınacağını belirtti.

Washington'dan konuyla ilgili bir açıklama da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten geldi. Mattis, Rusya tarafından el konulan üç Ukrayna gemisi ve içindeki mürettebat ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eğer iki ülke arasında bir anlaşma olduğunu düşünecek olursanız… bu, Rusya'nın sözünü tutacağına güvenilemeyeceğini gösteriyor" diye konuştu.

Trump ve Mattis'in konuyla ilgili açıklamaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inRusya'nın Ukrayna gemilerini alıkoymasını savunan açıklamalar yapmasının ardından geldi. Putin, Ukrayna gemilerini durduran Rus sınır muhafızlarının "askeri görevlerini yerine getirdiğini" ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Lavrov: Gemiler gizlice boğazı geçme emri almıştı

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Afganistan konferansına katılmak için Cenevre'de olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüşmesi sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rus güçleri tarafından el konulan gemideki subayların Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren Kerç Boğazı'ndan gizlice geçmek istediklerini söyledi.

Lavrov, Rus sınır muhafızları ve müfettişlerinin gemide çeşitli belgeler ele geçirdiğini ve bu belgelerin "gemilerin Kerç Boğazı'ndaki yetkili makamları bilgilendirmeden gizlice Azak Denizi’ne girme emri aldığını" ortaya koyduğunu belirtti. Ukrayna ise gemilerin Rus güçleri tarafından ele geçirildiği sırada uluslararası sularda olduğunu ileri sürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında Kırım Yarımadası’nın ilhakıyla başlayan gerginlik Pazar günü Kerç Boğazı’nda yaşanan olayla tırmanmıştı. Rusya, Ukrayna donanmasına ait üç askeri geminin Karadeniz'den Azak Denizi'ne girişine önce bir şileple engel olmuş, ardından Rus sınır muhafaza gemilerinden Ukrayna gemilerine ateş açılmıştı. Üç Ukrayna gemisini ele geçiren Rus yönetimi, gemilerde görevli 24 askerden 12’sini tutuklamıştı.

AP,AFP/EC,DÇÜ

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