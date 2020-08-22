 Trump resmen Cumhuriyetçilerin başkan adayı | DÜNYA | DW | 24.08.2020

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DÜNYA

Trump resmen Cumhuriyetçilerin başkan adayı

ABD’de Cumhuriyetçilerin dört gün sürecek kongresi bugün başladı. Kongrenin ilk gününde, ABD Başkanı Donald Trump "dört yıl daha" sloganları arasında resmen başkan adayı gösterildi.

Donald Trump

Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken bugün başlayan Cumhuriyetçi Parti kongresinde Donald Trump resmen başkan adayı ilan edildi. Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde düzenlenen kongrede, "dört yıl daha" sloganları atan delegeler beklendiği gibi Donald Trump'ı aday gösterdi.

Trump, resmen aday ilan edilmesinin ardından sürpriz bir şekilde kongreye katıldı. Delegelere hitap eden Trump, "Bu ülke tarihimizdeki en önemli seçimler" ifadesini kullandı. Demokratlara yönelik suçlamalarını tekrarlayan Trump, rakiplerinin mektupla seçim yoluyla oyları "çalacaklarını" iddia ederek, "Çok, çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Donald Trump'ın, dört gün sürecek kongrenin sonunda bir konuşma yaparak, adaylığı kabul etmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin kongresi, koronavirüs salgını nedeniyle daha az katılımlı olarak gerçekleşiyor. Yaklaşık 300 delegenin Charlotte'a gitmesine rağmen, konuşmacıların çoğu video konferans aracılığı ile kongreye katılıyor.

Kongrede, Mike Pence'in de ikinci dönem başkan yardımcılığı için adaylığının resmen ilan edilmesi bekleniyor. Kongrede yaptığı konuşmada Trump'ın yeniden seçilmesi çağrısında bulunan Pence, "Bugün sadece tek bir nedenle buradayım, sadece tek bir neden. Sadece Cumhuriyetçi Parti için değil, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'a Amerika'nın dört yıl daha ihtiyacı olması nedeniyle" ifadesini kullandı. Pence, Demokratların adayı Joe Biden hakkında da, "Joe Biden ve Demokrat Parti radikal solcular tarafından ele geçirildi" söyleminde bulundu. 

Trump'ın vaatleri

Trump'ın yeniden başkanlığa seçilmesi halinde, özellikle izlediği dış siyasette değişiklik beklenmiyor. Trump'ın seçim kampanyası ekibinin kongre öncesinde açıkladığı ikinci dönem hedeflerine göre Trump, ülkesinin çıkarlarına öncelik veren "önce Amerika" siyasetini sürdürmeyi planlıyor. Bunun yanı sıra NATO müttefiklerinin savunma harcamalarında "adil bir pay" üstlenmeleri için baskıyı sürdürmeyi hedefleyen Trump, yasa dışı göçe yönelik tutumunu da sertleştirme vaadinde bulunuyor.

İç siyasette ise 10 ay içinde 10 milyon yeni istihdam yaratmayı hedefleyen Trump, vergilerde de indirim sözü veriyor. Bu yılın sonuna kadar koronavirüs aşısının bulunmasını öngören Trump, pandemi ile ilgili olarak gelecek yıldan itibaren normalleşmenin olacağını belirtiyor.

Seçimlerde ikinci dönem başkanlık için Demokratların adayı Joe Biden'a karşı yarışacak olan Trump, kongreden seçim yarışı için güçlenerek çıkmayı ümit ediyor. Son yapılan kamuoyu yoklamaları Biden'in oylarının yüzde 51, Trump'ın ise oylarının yüzde 42 civarında olduğunu gösteriyor.

AFP,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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