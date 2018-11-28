 Trump Putin ile görüşmesini iptal etti | DÜNYA | DW | 29.11.2018

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DÜNYA

Trump Putin ile görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesini iptal ettiğini açıkladı. İkilinin Arjantin'de yarın başlayacak G20 kapsamında bir araya gelmesi bekleniyordu.

DW Dokumentationen Trump and Putin - Komplott gegen Amerika (ZDF)

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında Pazar gününden bu yana yaşanan askeri gerilim nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin'deki G20 Zirvesi kapsamındaki görüşmesini iptal ettiğini açıkladı. Trump açıklamayı Twitter üzerinden yaptı. 

Trump kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemilerin ve denizcilerin Rusya'dan Ukrayna'ya dönmemiş olmalarına dayanarak, Başkan Vladimir Putin’le önceden planlanan Arjantin’deki görüşmemi iptal etmenin ilgili tüm taraflar açısından en iyisi olacağına karar verdim. Bu durum çözülür çözülmez yine anlamlı bir Zirve’yi sabırsızlıkla bekliyorum” diye yazdı. 

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimle ilgili daha önce "Yaşananlar hoşuma gitmiyor" açıklamasında bulunmuştu. Beyaz Saray ayrıca, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında Trump'ın Kerç Boğazı'ndaki askeri gerilimden "derin endişe duyduğunu" ifade ettiğini açıklamıştı. 

Ukrayna yönetimi Batılı ülkelere ve NATO'ya Rusya'ya baskı yapması yönünde çağrılarda bulunuyordu. 

Rusya donanmasına ait gemiler, geçen Pazar günü Kırım Yarımadası'nda Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı civarında seyreden Ukrayna donanmasına ait üç gemiyi "karasularını ihlal ettiği" gerekçesiyle ateş açarak durdurmuş ve içindeki mürettebat ile alıkoymuştu. Moskova, Batılı ülkelerden gelen Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması çağrılarına olumlu yanıt vermemişti ve bunlardan bazılarını tutuklamıştı.

DW,rtr/GY,DÇÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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