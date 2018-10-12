Trump Papaz Brunson'la görüştü

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson Türkiye'den ayrıldıktan sonra döndüğü ülkesinde Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Başkan Trump Brunson ve eşi Norine'i Türkiye saati ile 21.30'da Oval Ofis'te kabul etti.

Görüşmede ABD Başkanı Trump Brunson'ı tebrik ederek, "Brunson'ın inancı ve bugüne dek yaşadıklarına ABD'de ilginin büyük olduğunu" söyledi.

Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında "Türkiye ile bir anlaşma yapılmadığını" söyleyen Trump, görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunu mümkün hale getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu kolay olmadı, onun için de kolay değildi. Uzun ve zorlu bir müzakere yürüttük" dedi.

Trump daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, Türkiye ile Brunson'ın serbest bırakılması konusunda bir anlaşma yapılmadığını belirtti. Trump, "Pastör Andrew Brunson'un serbest bırakılması ve geri dönüşü konusunda Türkiye ile bir anlaşma olmadı. Rehineler için anlaşma yapmam. Ancak ABD yararına büyük bir takdir vardı bu da ABD ile Türkiye arasında iyi, muhtemelen mükemmel ilişkileri beraberinde getirecek" ifadesine yer verdi.

Papaz Brunson ise Trump yönetiminin kendisi için zor bir mücadele verdiğini söyledi. Kameraların önünde diz çöküp elini Başkan'ın omzuna koyan Brunson, Trump için dua etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Brunson'ın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan Trump, Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür" dedi.

New York Times gazetesi Cumartesi günü yer verdiği haberde Brunson'ın geçici bir süre ABD'de kalacağını belirterek, sonrası için henüz bir karar vermediğini ifade etti. Gazete Brunson'ın Türkiye ve Türk insanlarını sevdiğini ifade etti.

Cuma günü serbest bırakılmıştı

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve 25 Temmuz'dan sonra ev hapsinde tutulan Brunson hakkında, Cuma günü İzmir'deki mahkemede çıktığı dördüncü duruşmada ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılması kararı verilmişti. Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ancak hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmıştı.

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin papazı Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak" suçlamaları yöneltiliyordu.

ABD'li papazın tutuklanması, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. Brunson'ın serbest bırakılmasını talep eden ABD yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almıştı. Bu karar kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıkları dondurulurken, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı çelik ihracatında da ek vergi getirilmişti.

dpa, epd / HT, BÖ

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