Trump "Ortadoğu'ya 120 bin asker" haberini yalanladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği yönünde New York Times gazetesinde çıkan habere ABD Başkanı Donald Trump'tan yalanlama geldi.

Başkan Trump, "Bence bu bir yalan haber. Peki bunu yapar mıyım? Kesinlikle. Ancak böyle bir hazırlıklık yapmadık. Umarım böyle bir hazırlık yapmak zorunda da kalmayız. Mecbur kalırsak da ondan çok daha fazla asker göndeririz" diye konuştu.

New York Times gazetesi, Beyaz Saray'ın İran'ın Amerikan güçlerine saldırması ya da nükleer silah çalışmalarını yoğunlaştırması hâlinde Ortadoğu'ya 120 bin asker göndermeye yönelik bir planı değerlendirdiğini yazmıştı.

İsmi açıklanmayan Trump yönetimi yetkililerine dayandırılan habere göre, Başkan Donald Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarıyla yaptığı toplantıda gündeme getirilen plan, İran'ın işgalini öngörmüyor.

Beyaz Saray'da ele alınan plan, ABD ile İran arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gündeme geldi. Trump yönetiminin İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran ve Washington arasında artan gerilimde son olarak İran, nükleer anlaşmadan kısmen çekildiğini duyurmuştu. ABD ise Tahran'a karşı Basra Körfezi'nde askeri varlığını artırma kararı almıştı. Pentagon, bölgeye savaş gemisi, amfibi hücum gemisi ve bombardıman uçağı gönderdiğini duyurmuştu.

Hamaney: ABD ile savaş olmayacak

ABD-İran gerginliğine ilişkin bir açıklama da Tahran'dan geldi. İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD ile bir savaş olmayacak" dedi. İran ile ABD arasındaki gerginliği bir "kararlılık sınavı" olarak niteleyen Hamaney, "Bu yüzleşme askeri değil çünkü bir savaş olmayacak. Ne biz ne de onlar bir savaşın peşinde. Bunun onların çıkarına olmayacağını biliyorlar" diye konuştu.

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