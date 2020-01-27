 Trump Ortadoğu Planı′nı bugün açıklayacak | DÜNYA | DW | 28.01.2020

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DÜNYA

Trump Ortadoğu Planı'nı bugün açıklayacak

Trump'ın Ortadoğu barış planını bugün açıklaması bekleniyor. Filistin'de Hamas ve El Fetih Trump'ın planına karşı bir araya geliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump bir süredir açıklanması beklenen Ortadoğu barış planını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Trump Filistinlilerin konuya mesafeli olmalarına rağmen ileride uyum sağlayacaklarına inandığını belirtti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya gelen Trump Ortadoğu barış planının "herkese mantıklı gelecek" bir plan olduğunu belirtirken, Filistinlilerin "istemeleri gereken" bir plan hazırlandığını kaydetti. Ancak bu planının Filistinliler için neden iyi olacağına değinmedi.

Dünyanın en büyük anlaşmazlıklarından birinin çözümüne yönelik ivme yaratacağı ümit edilen planın Trump ve Netanyahu tarafından bugün ilerleyen saatlerde genel hatlarıyla açıklanması bekleniyor.

Trump, "Filistinliler başta bu planı desteklemeyeceklerdir ancak ilerleyen zamanda onlar da destekleyecektir" dedi ve ekledi "Onlar için iyi olan bu. Hatta onlar için aşırı iyi. Ne olacağını ilerleyen zamanda göreceğiz. Şimdilik onlar olmadan plan yürürlüğe girmeyecek ve bunda bir sorun yok."

Trump, "İlerleyen zamanda onların da planı isteyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin planı reddediyor

Filistinliler bu planın İsrail'in 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda ele geçirdiği yerler arasında olan Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te bağımsız devlet olma umutlarını ortadan kaldıracağından endişe duyuyor. Filistinli liderler bu planın açıklanması için Washington'a davet edilmediklerini söylerken, planı reddediyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası topluma çağrı yaparak Trump'ın Ortadoğu Planı'na karşı çıkmalarını istemişti.

Öte yandan Filistinli rakip Hamas ve El Fetih grupları da Ramallah'ta Trump'ın planına karşı bir araya geliyor. Görüşmede Filistinli rakip gruplar Trump'ın planına karşı alacakları pozisyonu belirleyecek.

Kudüs'ü başkent olarak tanıdı

ABD Başkanı Trump 2017 yılı Aralık ayında Kudüs'ü tek taraflı olarak İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmıştı. Trump'ın Ortadoğu Planı'nın mimarı aynı zamanda damadı olan Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner. Kushner 2019 yılı Haziran ayında, söz konusu plana ilişkin ekonomik ayrıntıları sunmuştu.

Reuters, AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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