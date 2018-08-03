Trump, oğlunun Ruslarla görüştüğünü kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, oğlunun Kasım 2016'daki seçim öncesinde rakibi Hillary Clinton hakkında bilgi toplamak üzere Trump Tower'da yaptığı iddia edilen görüşmeyi Twitter üzerinden yayınladığı bir dizi mesajla doğrulamış oldu.

Geçmişteki ifadelerinde yapılan görüşmenin Rus çocuklarının ABD'de evlat edinebilmesi hakkında olduğunu kaydeden Trump, Pazar günkü mesajında ise "Bir rakip hakkında bilgi toplamak üzere yapılan bu toplantı siyasette her zaman gerçekleştirilmekle beraber tamamen yasaldı ve daha da ötesine geçmedi" ifadesini kullandı. Başkan ayrıca toplantıdan önceden haberi olmadığını söyledi.

New York Times gazetesi 2017 yazında, Başkan'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, Trump'ın Clinton karşısındaki adaylığının kesinleşmesinden iki hafta sonra Kremlin ile bağlantıları olan bir avukat ile görüştüğü iddiasını ortaya atmıştı. Haberde Trump Jr'ın Rus avukat Natalia Veselnitskaya'nın da aralarında bulunduğu bir Rus delegasyon ile Clinton'a "zarar verecek bilgi" toplamak üzere görüştüğü iddia edilmiş, ancak Veselnitskaya'nın bu bilgiyi sunup sunamadığının belirlenemediğini yazmıştı.

Trump Jr ise 10 Ağustos 2017 tarihli bir Twitter mesajında görüşmenin "ağırlıklı olarak evlat edinmeler hakkında" olduğunu belirtmişti. Bu mesajın Trump'ın kendisi tarafından dikte edildiği öne sürülmüştü.

Takip eden süreçte Trump Jr, toplantıyı ayarlayan Rob Goldstone ile arasındaki email yazışmalarını Twitter üzerinden yayınlamış ve görüşmeyi doğrulamıştı.

Görüşme neden önemli?

ABD'de siyasetçilerin kampanya dönemlerinde rakipleri hakkında bilgi toplaması rutin bir olay olarak değerlendirilirken, ABD ile husumeti bulunan Rusya gibi bir ülkenin temsilcileriyle bir araya gelmeleri yasalara göre suç sayılabilir. Ek olarak toplantıya katılan Rus delegasyonundaki bazı isimler o dönemde ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyordu.

Dolayısıyla bu son gelişme, Başkan Trump'ın seçim kampanyasında Rusya'dan destek alıp almadığı araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturma kapsamında kritik bir rol oynayabilir.

Her ne kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD seçimlerine müdahaleyi, Trump da Ruslarla çalıştığını ve seçimde bir "tezgâh" düzenlenmiş olabileceğini defalarca reddetse de, geçen hafta ifade değiştirerek "Tezgâh bir suç değildir" diyen bir Twitter mesajı paylaşmıştı.

Bu noktada ise "tezgâh" tabirinin yasal bir karşılığı olmasa bile, soruşturmasını derinleştiren Mueller, Trump'ın seçim kampanyasında çalışanların yasaları ihlal edecek şekilde Ruslarla işbirliğini yaptığından şüphelenmesinden dolayı "komplo" suçlamasıyla dava açabilir.

Zira ABD'li hukukçulara göre seçimler üzerinde etki etmek amacıyla yabancı bireylerle çalışmak ülkedeki birkaç kanuna göre suç teşkil edebilir.

Trump'ın Mueller'e saldırıları devam ediyor

Mueller'in soruşturması kapsamında görülen ilk duruşmada geçen hafta Trump'ın kampanya yöneticisi Paul Manafort'un dinlenmesinden bu yana, Başkan'ın Özel Yetkili Savcı'ya karşı saldırıları yoğunlaşarak devam ediyor.

Manafort'a yönlendirilen vergi ve dolandırıcılık suçlamalarının Trump'la ilgisi olmamasına karşın, eski kampanya yöneticisinin Rusya ile bağlantılı olduğu iddiaları davanın yakın bir şekilde takip edilmesini de beraberinde getiriyor.

ABD'deki istihbarat birimleri, geçen sene Rusya'nın 2016 başkanlık seçimine, Demokrat Parti'nin bilgisayar ağlarına sızarak ve sosyal medya aracılığıyla dezenformasyon yayarak müdahale ettiği sonucuna varmıştı.

İstihbarat birimleri ayrıca Rusya'nın bu yılın Kasım ayında düzenlenecek ABD Kongresi ara seçimlerini de hedef aldığını öne sürdü.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller

DW,AP,rtr/ÇÖ,BÖ

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