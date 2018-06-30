Trump NATO için daha fazla bütçe istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde müttefik ülkelere birer mektup gönderdiği ve savunma harcamalarını artırmalarını istediği bildirildi. New York Times gazetesinin haberinde "sert ifadelerin" kullanıldığı mektubun Haziran ayında aralarında Almanya, Belçika, Norveç ve Kanada'nın da bulunduğu NATO ülkelerine iletildiği belirtildi.

Trump'ın "ABD'nin müttefiklerine gösterdiği sabrın tükenmekte olduğunu ve söz konusu ülkelerin NATO ile kararlaştırılan mali yükümlülükleri yerine getirmemesine Amerikan vatandaşlarının daha fazla tahammül gösteremeyeceğini" dile getirdiği gazetenin haberinde yer aldı.

Trump seçim kampanyası sırasında NATO'yu eleştirmiş, hatta Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceğinin sorgulanması gerektiğini söylemişti. Daha sonra eleştirel tutumunu değiştiren Trump, NATO müttefiklerinin savunma bütçesini artırmasındaki ısrarını sürdürüyor.

New York Times gazetesinin haberine göre Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e gönderdiği mektupta, "Nisan ayındaki Washington ziyaretiniz sırasında da görüştüğümüz üzere, müttefiklerimizden bazılarının taahhütlerini yerine getirmemesi ABD'yi hayal kırıklığına uğratıyor. Almanya'nın savunma bütçesinde yer alan rakamların sürekli olarak altında kalması ittifakın güvenliğini tehdit ediyor. Bu durum aynı zamanda Almanya'yı örnek alan diğer NATO üyelerine de askeri harcamalarla ilgili anlaşmalara uymama imkânı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

NATO zirvesi öncesinde endişeli bekleyiş

Trump'ın mektubunda "iç politik baskılara maruz kalan bazı NATO ülkelerine anlayış gösterdiklerini ancak ABD'nin devlet bütçesinin önemli bölümünü savunmaya ayırdığını" belirttiği de aktarıldı.

New York Times'in haberinde Trump'ın mektuptaki "Amerikan askerleri hayatlarını kaybederken ve ağır yaralı olarak ülkelerine dönerken, bazı ülkelerin NATO'nun kolektif güvenliğine neden katkıda bulunmadıklarını Amerikalılara anlatmak giderek zorlaşıyor" ifadelerine yer verildi.

NATO liderler zirvesi 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde ittifakın Brüksel'deki merkezinde yapılacak. Trump 2017 yılındaki zirvede müttefik ülkeleri yermiş ve savunma harcamalarını artırmalarını talep etmişti. Haziran ayı başlarındaki G-7 zirvesinde de ABD Başkanı ile diğer önde gelen sanayi ülkelerinin liderleri arasında görüş ayrılığı çıkmıştı. ABD Başkanı'nın müttefiklerine gönderdiği nota niteliğindeki mektupların önümüzdeki hafta yeniden tartışmaya yol açmasından endişe ediliyor.

DW, Reuters/AG, HS

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