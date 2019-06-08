 Trump milyonlarca göçmeni göndermek istiyor | DÜNYA | DW | 18.06.2019

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DÜNYA

Trump milyonlarca göçmeni göndermek istiyor

ABD Başkanı Trump ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin sınır dışı edilmesini planlıyor. Trump, göçmenlerin geldikleri kadar hızlı şekilde ülkeden çıkarılacağını belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun "ABD'ye yasa dışı yollardan gelen milyonlarca yabancının ülkeden ayrılması sürecini" gelecek hafta başlatacağını ve bu sürecin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Bir hükümet yetkilisi federal mahkemeler tarafından son sınır dışı uyarısı tebliğ edilen 1 milyondan fazla kişinin söz konusu olduğunu kaydetti. Başka bir yetkili ise ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun böyle bir plandan haberdar olmadığını aktardı.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun bu tür bir süreç öncesi açıklama yapmasının olağandışı olduğu belirtiliyor. Bazı yetkililer ise bu açıklamanın ABD'ye yasa dışı yollardan gelmeyi planlayanları caydırma amaçlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkilisi Mark Morgan bu ay başında gazetecilere verdiği mülakatta aileleri sınır dışı etme planları olduğunu ancak bunun insani bir şekilde yapılacağını açıklamıştı.

Başkan Trump'ın Orta Amerika'dan ABD'ye göçü yavaşlatmak için bu tür sert eylem planları tehdidinde bulunduğu, öte yandan Meksikalı yetkililerin bildirdiğine göre ABD sınırına gelen göçmenlerin sayısının son üç haftada günlük 4 bin 200'den, 2 bin 600'e düştüğü aktarılıyor.

Göç Trump'ın 2016 başkanlık yarışında kampanyasının ana temalarından biriydi. 2020 yılı başkanlık seçimleri yarışında da bu konuyu gündemde tutacağı bildiriliyor. Trump'ın 2020 başkanlık yarışı için resmi adaylık duyurusunu yapması bekleniyor.

AP/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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