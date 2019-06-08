 Trump Meksika sınırına duvarı Pentagon fonlarıyla örebilecek | DÜNYA | DW | 27.07.2019

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DÜNYA

Trump Meksika sınırına duvarı Pentagon fonlarıyla örebilecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump’ın Meksika sınırına duvar inşası için Savunma Bakanlığı fonlarından yararlanmasına yeşil ışık yaktı. Böylece Trump 2 buçuk milyar değerinde finansman kullanabilecek.

USA Grenze zu Mexiko, Mauer & Stacheldraht (Imago Images/Zuma Press)

ABD askerleri sınırda dikenli tel örüyor, Kasım 2018

ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için Savunma Bakanlığı fonlarını kullanmasının önünü açtı. Yasa dışı göçü engellemek amacıyla ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası dönemindeki temel vaatlerden biriydi.

Yüksek Mahkeme’nin muhafazakar olduğu bilinen beş yargıcı Cuma günü, Beyaz Saray’ın duvar inşasına ilişkin dört ihalede Pentagon fonlarını kullanmasına yeşil ışık yaktı. Mahkemenin liberal olduğu bilinen diğer dört üyesi ise ret oyu kullandı. Bu fonların söz konusu projeler için kullanılması, Mayıs ayında Kaliforniya eyaletindeki bir federal mahkeme tarafından geçici tedbir kararı ile durdurulmuştu. Yüksek Mahkeme böylece, alt mahkemenin kararını bozmuş oldu.

Bu çerçevede Trump, toplam 2 buçuk milyar dolar değerinde Pentagon fonunu kullanabilecek.

Trump: Büyük zafer

Başkan Trump, mahkeme kararı hakkında Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Başkan, "Vay canına! Duvar için büyük ZAFER. ABD Yüksek Mahkemesi alt mahkemenin emrini bozdu ve Güney Sınır Duvarı’nın devam etmesine izin verdi. Sınır Güvenliği ve Hukukun Üstünlüğü için büyük ZAFER!" mesajını paylaştı.

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ABD Kongresi'nde Rusya'nın seçimlere olası müdahalesi ile ilgili ifade veren eski özel yetkili savcı Robert Mueller, yürüttüğü soruşturmanın Trump'ı temize çıkarmadığını söyledi. (24.07.2019)

ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı konusunda Pentagon 1 milyar dolar değerinde kaynak ayırdığını duyurdu. (26.03.2019)

ABD Adalet Bakanlığı’nın bir sözcüsü ise, "Yüksek Mahkeme’nin alt mahkemelerin güney sınırımızdaki duvarların inşasını durduramayacağına kanaat getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Yönetimimizin ulusumuzu koruma yönündeki çabalarını güçlü bir biçimde savunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili sözcüsü Nancy Pelosi ise, yayınladığı açıklamada, Trump’ın "müsriflik ederek, etkisiz bir duvar için milyarları israf ettiğini" söyledi. Pelosi, söz konusu kararın "anayasa ve hukuku baltaladığını" ifade etti.

Donald Trump, "Yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele" gerekçesiyle, ABD-Meksika sınırında boydan boya duvar örülmesini istiyor. Bu planın hayata geçirilebilmesi için gerekli olan milyarlarca dolarlık bütçe, daha önce ABD Kongresi tarafından engellenmişti. Trump da bunun üzerine, kendine farklı bütçe kalemlerinden maddi kaynak kullanma yetkisi veren ulusal acil durum ilanında bulunmuştu.

AP,dpa/BÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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