 Trump Meksika duvarı projesinden geri adım atmıyor | DÜNYA | DW | 11.01.2019

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DÜNYA

Trump Meksika duvarı projesinden geri adım atmıyor

ABD Başkanı Trump, gerekirse ulusal çapta acil durum ilan ederek Kongre onayı olmaksızın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için gerekli finansmanı bulabileceğini söyledi.

USA, Texas, McAllen: Präsident Trump spricht mit Grenzpatrouillen während des Besuchs der US-Mexiko-Grenze (Reuters/L. Millis)

Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar yüzünden hükümet krizinin yaşandığı ABD'de, Başkan Donald Trump geri adım atmıyor. Trump, gerekirse ulusal çapta acil durum ilan ederek Kongre onayı olmaksızın duvarın inşası için finansman sağlayabileceği uyarısını tekrarladı.

Teksak eyaletinin Meksika sınırındaki McAllen kentini ziyaret eden Trump, önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre bu konuda kararını vereceğini belirtti. Trump, "Ulusal acil durum ilan etmeye mutlak hakkım var. Hukukçular bana böyle tavsiye etti. Şu anda bunu yapmaya hazır değilim ama zorunda kalırsam bu konuda şüphem yok" dedi.

ABD yasalarına göre Başkan bir konuyla ilgili veya bir bölgeye yönelik ulusal acil durum ilan ettiği takdirde, federal hükümetin kaynakları Kongre onayı olmadan gerekli yerlere aktarılabiliyor.

"Parasını Meksika verecek demedim"

Başkanlık kampanyası sırasında "Duvarın parasını Meksika ödeyecek" sözleriyle gündeme gelen Trump, sözlerinin farklı anlaşıldığını savundu. "Onların bir çek yazacağını kastetmedim" diyen Trump, Meksika'nın "dolaylı" olarak duvarın bedelini ödeyeceğini kastettiğini savundu.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar Trump'ın duvar inşası için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermeyi reddediyor. Bütçe onaylanmadığı için federal hükümet 22 Aralık'tan bu yana "kapalı". O tarihten beri federal kurumlarda çalışan en az 800 bin kişi zorunlu izne çıkarıldı ya da ücret almadan çalışıyor.

Geri adım atmayacağını belirten Trump, hükümetin aylarca hatta yıllarca kapalı kalabileceğini söylüyor. Kaçak göçün ve suçun engellenmesinin tek yolunun duvar olduğunu savunan ABD Başkanı, hükümet krizinden Demokrat Parti'yi suçluyor. Trump'ın krizi çözmek için Çarşamba günü Demokrat liderlerle yaptığı görüşme olumsuz sonuçlanmış, bütçeye onay verilmeyeceği yanıtını alan Başkan görüşmeyi terk ettiğini açıklamıştı.

Trump, görüşmede yer alan Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer'in "Başkan öfke nöbeti geçirdi masaya vurdu" iddiasını ise yalanladı.

AP,rtr/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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