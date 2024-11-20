Trump sağlık sigortası idaresine Mehmet Öz'ü aday yaptı

Donald Trump, ABD'de yaşlılar ve yoksullar için federal sağlık sigortası sunan kurumların başına Dr. Mehmet Öz'ü aday gösterdi. Öz'den trilyon dolarlık bütçeyi azaltmasını istedi. Atama için Senato onayı şart.

ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdiğini açıkladı.

Trump "(Öz'ün çalışmaları sayesinde) Harika ülkemizde sağlık hizmetlerine harcadığımız her bir dolar için dünyadaki en iyi sonuçları alacağız" dedi, "(Dr. Öz) Ulusal bütçenin çeyreğine karşılık gelen, ülkemizin en pahalı hükümet kurumunda sahtekârlık ve israfı önleyecek" ifadelerini kullandı.

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren bir program. Medicaid'in geçen yıl Amerikan hükümetine maliyeti 860 milyar dolar, aynı dönemde Medicare kapsamında yapılan harcamaların toplamı ise 848 milyar dolar olmuştu.

Trump'ın, Öz dahil hükümet pozisyonlarına yaptığı tüm atamalar için Senato'dan onay alması gerekiyor.

Öz, Trump'ın daha önce Sağlık Bakanı olarak aday gösterdiği, aşı karşıtı söylemiyle bilinen Robert F. Kennedy Jr.'a bağlı görev yapacak. Trump'ın önde gelen destekçilerinden olan Öz, Kennedy'nin sağlık bakanlığına aday gösterilmesinden övgüyle bahsediyordu.

Türk vatandaşlığı da bulunan kalp cerrahı Öz, ABD'de 13 sezon boyunca yayınlanan televizyon programı ile tanınıyor. Öz, 2022'de Trump'ın Cumhuriyetçi partisinden girdiği Pensilvanya senatörlüğü yarışını 263 bin oy farkla kaybetmişti.

Mehmet Öz kimdir?

Ailesi ABD'ye Türkiye'den göçen Öz, Cleveland'da doğdu ve eğitimini ABD'de tamamladı.

Televizyon ünlüsü Oprah Winfrey'ın programlarına hekim olarak katılmaya başlaması onu şöhret ve servet dünyasına taşıdı. Serveti 100 ila 300 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen Öz, 2009'dan itibaren 13 sezon boyunca "The Dr. Oz Show" adlı kendi televizyon programını yaptı, 2022'de "Bir doz gerçeklik" sloganıyla senatörlük yarışına girdi.

Öz, 2016 yılı seçim kampanyası döneminde müstakbel Başkan Trump ile sağlığı hakkında röportaj yaptı. Trump eşi Melania'nın Öz'ün programının hayranı olduğunu söylüyor.

Artık yayında olmayan TV programında şüpheli tıbbi tedavileri ve ürünleri pazarlamakla suçlanan Öz, Covid-19 pandemisi döneminde etkinliği tartışmalı ilaçların kullanılmasını tavsiye etmişti. 2018'den beri ameliyatlara katılmayan Öz'ün doktorluk lisansı, eğer aksi yönde girişimde bulunmazsa, bu yıl sonunda bitiyor.

AP / MUK,JD

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