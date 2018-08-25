 Trump Kuzey Kore konusunda Çin′i suçladı | DÜNYA | DW | 30.08.2018

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DÜNYA

Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i suçladı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile yapılan diplomatik görüşmelerdeki aksaklıklardan dolayı Çin'i sorumlu tuttu. Çin ise Başkan'ın suçlamalarını "sorumsuzca" diyerek reddetti.

Donald Trump NAFTA Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/K. Dietsch)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak için Kuzey Kore ile yapılan görüşmelerde yaşanan yavaşlamadan dolayı Çin'i suçladı. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, Pekin ile Washington arasında yaşanan ticaret gerginliğinden ve Çin'den aldığı yardımlardan dolayı Pyongyang yönetiminin "baskı altında" olduğunu söyledi.

Başkan açıklamasında, Çin'in Kuzey Kore'ye para, akaryakıt, gübre ve diğer mallarla yaptığı yardımlarının sürece katkı sağlamadığını belirtirken, her yıl Güney Kore ve Japonya'nın katılımıyla düzenlenen ve büyük maliyeti bulunan askeri tatbikatların bu yıl gerçekleşmeyeceğini kaydetti. Ancak gerekli görüldüğü takdirde eskisinden çok daha büyük çaplı bir askeri tatbikatın düzenlenebileceğinin de işaretini veren Trump, ayrıca Çin ile yaşanan ticari görüş ayrılıklarının zaman içerisinde çözüleceğini belirtti.

ABD Başkanı ek olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a, aralarındaki ilişkinin çok iyi ve sıcak olduğuna dair bir mesaj gönderdi. Trump'ın tatbikat açıklaması, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in dün Pentagon'un askeri tatbikatları askıya alma gibi bir planı olmadığını söylemesi üzerine geldi.

Çin: Sorumsuzluk

Trump'ın Kuzey Kore görüşmelerinde yaşanan yavaşlamadan dolayı Pekin yönetimini sorumlu tutmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı gecikmeden yanıt verdi.

ABD Başkanı'nın sözlerini "sorumsuzluk" olarak nitelendiren Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying, "ABD tarafının gerçekleri ve mantığı sorumsuz bir şekilde çarpıtması emsali görülmemiş bir şey ve sıradan bir insanın anlamakta güçlük çekeceği cinsten" ifadesini kullandı.

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Sözlerine devam eden Hua, "Tıpkı Çinlilerin yaptığı gibi, ABD'nin (Kore) meselesinin çözümünde yapıcı ve olumlu bir rol oynamasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Pompeo son anda ertelemişti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'ye geçen hafta yapmayı planladığı ziyareti Başkan Trump'ın talebi üzerine son anda bilinmeyen bir tarihe ertelemişti. Salı günü konuşan Pompeo, Washington'ın Kim'le tekrar görüşmeye hazır olduğunu belirtmiş ancak karşı taraftan, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için Haziran ayındaki Trump-Kim görüşmesinde verdiği taahhütleri yerine getirmesini istemişti.

Washington Post gazetesinin bu hafta ortaya attığı iddiaya göre Pompeo'nun geçen haftaki Kuzey Kore ziyareti, Pyongyang'ın kendisine gönderdiği ve içinde "düşmanca" ifadeler barındıran bir mektup sonrası ertelendi. Gazetenin isimlerini saklı tuttuğu iki hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Pompeo'nun içeriği kamuoyu ile paylaşılmayan mektubu Trump'a göstermesi sonrasında Başkan gezinin ertelendiğini açıkladı.

Singapur'da tarihi zirve

Washington ile Pyongyang arasındaki diyaloğun en büyük adımı, Haziran ayında Trump ile Kim' arasında Singapur'da gerçekleşen tarihi zirvede atılmıştı. İlk kez bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore Devlet Başkanı görevde oldukları süre içinde yüz yüze görüşürken, ikili basına oldukça sıcak mesajlar ve görüntüler vermişti.

Zirvede konuşan Trump, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için adımlar atıldığını söylemiş, ancak toplantılar sonrası kamuoyu ile paylaşılan açıklamada bu konuda muğlak ifadeler kullanılmıştı. Zirve sonrası tarafların yetkilileri tekrar bir araya gelmiş, ancak Pyongyang yönetimi, nükleer silahsızlanma konusunda Washington'ı tek taraflı ve "mafyavari" taleplerde bulunmakla suçlamıştı.

1950 ile 1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nın sonunda Çin ve Sovyetler Birliği'nin desteklediği komünist Kuzey ile NATO'nun desteklediği demokratik Güney ateşkes ilan etmiş, ancak bu ateşkes kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmemişti. Çatışmasızlık halinin bir ateşkes ile sağlanmasından ve kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanmamış olmasından dolayı iki ülke teknik olarak savaş halinde sayılıyor.

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Trump ve Kim'den tarihi el sıkışma

DW,rtr,AFP/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Trump ve Kim'den tarihi el sıkışma  

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