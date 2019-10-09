 Trump: Kurallara uygun oynamazsa Türk ekonomisini vururuz | TÜRKİYE | DW | 10.10.2019

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TÜRKİYE

Trump: Kurallara uygun oynamazsa Türk ekonomisini vururuz

ABD Başkanı Trump, hem Türkler hem Kürtlerle konuştuğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini belirterek "kurallara uygun oynamazsa Türkiye’yi mali olarak ve yaptırımlarla çok sert vurma” tehdidinde bulundu.

USA Washington Donald Trump (picture-alliance/Captital Pictures/MPI/RS)

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Hem Kürtlerle hem Türklerle konuştuğunu ve yaşananları yakından izlediğini söyleyen Trump, "Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla çok sert vurma" tehdidinde bulundu.

"Türkiye Kürtlere saldırmayı uzun zamandır planlıyor. Onlar ezelden beri birbiriyle savaşıyor. Bizim saldırı alanında ya da yakınında hiçbir yerde askerlerimiz veya ordumuz yok. Ben SONSUZ SAVAŞLARA son vermeye çalışıyorum. İki tarafla da konuşuyorum" diyen Trump şöyle devam etti:

"Bazıları bizim bölgeye binlerce asker yollayıp en baştan yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Diğerleri DIŞARIDA KAL, bırak Kürtler (bizim mali yardımımızla da olsa) kendi savaşlarını versin diyor. Ben, eğer kurallara uygun oynamazlarsa Türkiye'yi mali olarak ve yaptırımlarla çok sert vuralım diyorum! Yakından izliyorum."

Ne olmuştu?

Donald Trump'ın 7 Ekim'de Twitter hesabından "Mevcut durumu ve IŞİD'li tutsakları ne yapacaklarını Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler aralarında halletsin. Biz bundan böyle sadece kazanacağımız savaşlara gireceğiz" yazması, Türkiye'nin Suriye operasyonuna yeşil ışık olarak yorumlanmıştı. Trump sonrasında "Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım!” diyerek Türkiye'yi tehdit etmişti.

Trump ertesi gün attığı tweetlerde ise önce Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatmış, ardından ise "Suriye'yi terk etme sürecinde olabiliriz ama Kürtler'i terk etmemize imkan yok, onlar harika savaşçılar" demişti.

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan açıklamada ise "ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor, ABD bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye iletmiştir” sözlerine yer verilmişti.

DW/ŞŞ,BK

© Deutsche Welle Türkçe


 

 

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