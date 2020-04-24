 Trump: Koronavirüsü Çin’in ürettiğine ilişkin kanıtı gördüm | DÜNYA | DW | 01.05.2020

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DÜNYA

Trump: Koronavirüsü Çin’in ürettiğine ilişkin kanıtı gördüm

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tür koronavirüsü Çin’in kasıtlı olarak ürettiğine ilişkin bir kanıtın mevcut olduğunu ve bu kanıtı gördüğünü söyledi. İstihbarat ve dışişleri ise Trump’la çelişen açıklamalar yaptı.

Donald Trump

Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, elinde yeni tür koronavirüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiğine ilişkin kanıt olduğunu öne sürdü.

Kendisine virüsün çıkış noktasının Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğu iddialarına ilişkin güvenilir bir kanıt görüp görmediği sorulan Trump, "Evet, gördüm. Ve bence Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kendinden utanmalı. Çünkü onlar Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi. Bu ülke onlara yılda 500 milyon dolar ödüyor, Çin ise onlara 38 milyon dolar ödüyor" yanıtını verdi.

Kendisinden kanıta ilişkin detay vermesi istenen Trump, "Size bunu söyleyemem. Bunu size söylememe izin verilmiyor" dedi. Trump, Çin'i pandemideki rolü nedeniyle yeni gümrük vergisi getirmekle de tehdit etti.

İstihbarat ve dışişlerinden yalanlama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden (DNI) ise, Trump'ın sözlerini yalanlayan açıklamalar geldi.

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Washington’ın Çin’in koronavirüsü kasıtlı olarak yaydığı yönündeki komplo teorilerine Pekin'den yanıt geldi. Çoğu uzmana göre, genetik yapısı düşünüldüğünde virüsün insan yapımı olması imkansız.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkesinin askıya aldığı Dünya Sağlık Örgütü fonlarını yeniden başlatmama ihtimali bulunduğunu söyledi. Pompeo, örgütü eleştirerek köklü bir değişime gidilmesi gerektiğini belirtti. (23.04.2020)

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta içinde koronavirüsten ölenlerin sayısının en yüksek seviyeye ulaşmasını beklediklerini açıkladı. (30.03.2020)

Dışişleri Bakanı Pompeo, "Virüsün tam olarak nerede ortaya çıktığını bilmiyoruz" dedi. Pompeo, "Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden gelip gelmediğini bilmiyoruz. Pazar yerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyoruz. Bu soruların yanıtını bilmiyoruz" diye konuştu.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün Trump'ın açıklamalarından önce yayınlanan açıklamasında ise, istihbarat temsilcilerinin "COVID-19 virüsünün insan yapımı veya genetiğiyle oynanmış olmadığı yönündeki yaygın bilimsel konsensüsle hemfikir olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "İstihbarat camiası, virüsün enfekte olmuş hayvanlardan mı bulaştığını yoksa Vuhan'daki bir laboratuvardaki bir kazanın sonucu mu olduğunu tespit etmek için, su yüzüne çıkan bilgi ve istihbaratı dikkatli bir biçimde değerlendirmeyi sürdürecektir" denildi.

Bilim camiasında henüz üzerinde uzlaşılmış bir sav olmasa da, bilim insanları virüsün Vuhan'daki bir hayvan pazarında ortaya çıkarak hayvanlardan insanlara geçtiği tezi ortak paydasında birleşiyor.

Çin ise kendisine yöneltilen iddiaları reddediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian geçen ay yaptığı açıklamada, "DSÖ temsilcileri yeni koronavirüsün bir laboratuvarda üretildiğine ilişkin tek bir kanıt olmadığını tekrar tekrar ifade etmişlerdir" demişti.

ABD virüsten en fazla etkilenen ülke

Dünyada kayıt altına alınan vaka sayısının yaklaşık üçte birinin merkezi olan ABD, salgından açık ara en çok etkilenen ülke. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Cuma sabahı itibarıyla ABD'de kayıt altına alınan koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 70 bin 32. ABD ile ikinci sırada gelen İspanya arasında büyük bir uçurum var. İspanya'daki vaka sayısı 213 bin 435.

ABD'de sokağa çıkma kısıtlamaları başladığından bu yana yaklaşık 30 milyon kişi işsiz kaldı.

AFP,DW/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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