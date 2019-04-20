Trump: Kongre beni azledemez

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in raporuna dayanarak kendisini azledemeyeceğini söyledi. Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sadece yüksek suçlar ve kabahatler azle neden olabilir. Tarafımdan herhangi bir suç yoktu (Gizli anlaşma yok, göreve mani yok), o yüzden beni azledemezsiniz” ifadesini kullandı.

Pazartesi günü Beyaz Saray’da çocuklara yönelik bir Paskalya etkinliği sırasında da gazetecilere konuşan Trump, kesinlikle bir hatası olmadığını yineledi. Trump, verdiği talimatları yerine getirmeyerek kendisinin adaletin işleyişini engellemesinin önüne geçen Beyaz Saray çalışanlarının bulunduğu yönündeki haberleri de reddetti. ABD Başkanı, azil sürecinin başlatılabileceği yönünde endişe duyup duymadığı yönündeki soruya ise, “En ufak bir endişem bile yok” cevabını verdi.

Trump’ın eski danışmanı ifadeye çağrıldı

Bu arada Başkan Trump ile Rusya’nın bağlarını araştıran soruşturmaya ilişkin raporun yayınlanmasının ardından, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Don McGahn’i ifadeye çağırdı. McGahn, ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın Trump’ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik yaklaşık iki yıl sürdürdüğü soruşturmanın kilit tanıklarındandı.

Soruşturma sonucu geçen hafta yayınlanan rapora göre, Trump’ın ekibindeki isimlerin Rus hükümeti için ajanlık yaptığı yönündeki iddiayı destekleyecek yeterli kanıta ulaşılmamıştı. Ancak rapora göre, Trump adaleti engellediği iddialarının soruşturulmasını önlemek için Mueller’i görevden almaya çalıştı ve McGahn’den dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions ile temasa geçerek Mueller'in görevden alınması gerektiğini söylemesini istediği ortaya çıktı. Bu talebi reddeden McGahn ise daha sonra istifasını vermişti.

Mueller'in soruşturmanın ardından hazırladığı rapor, geçen hafta Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinden kamuoyuna açıklanmıştı. 448 sayfalık raporun bazı kısımları devam eden soruşturmaların gizliliği nedeniyle kapatılmıştı.

Demokratlar azil sürecini tartışıyor

Rapor, Trump hakkında görevden azledilme sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı yönünde Demokratlar arasındaki tartışmaları da artırdı. Pazartesi günü CNN Televizyonu’nda beş Demokrat başkan adayının katılımıyla yapılan tartışma programında konu gündeme geldi. Anketlere göre önde giden Senatör Bernie Sanders, azledilme sürecinin başlatılması yönündeki taleplere karşı çıktı. Sanders, Kongre’nin gelecek yıl “normal vatandaşları ilgilendiren konular yerine” sadece “Trump, Trump, Trump ve Mueller, Mueller, Mueller” hakkında konuşmasının sonuçta “yalnızca Trump’ın işine yarayacağını” savundu.

ABD'li Demokratlar Trump'ın azledilmesiyle sonuçlanabilecek olan meclis soruşturması açılması konusunda ikiye bölünmüş durumda. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, iki partiden de destek olmaması durumunda meclis soruşturmasına karşı çıkacağını söylüyor. Pelosi, kararı 2020’de düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Amerikalılara bırakmayı tercih edeceğini belirtiyor.

Trump’tan mali kayıtlarının incelenmesine karşı dava

Öte yandan ABD Başkanı Trump, mali kayıtlarının Kongre’de incelenmesi amacıyla Demokratların başlattığı girişimi engellemek için mahkemeye başvurdu. Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu’nun Demokrat başkanı Elijah Cummings, Trump’ın ve Trump Holding’in uzun yıllar mali işlerini yürüten Mazars USA adlı muhasebe firmasından, Trump’ın 8 yılına dair mali bilgileri talep ediyor. Ancak Trump ve Trump Holding açtıkları davada, bu celpnamenin “geçersiz ve uygulanamaz olduğunu çünkü meşru bir hukuki amacının bulunmadığını” savunuyor.

AFP,rtr/AÜ,BK

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