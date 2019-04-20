 Trump: Kongre beni azledemez | DÜNYA | DW | 23.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump: Kongre beni azledemez

ABD Başkanı Trump, Kongre’nin Mueller raporuna dayanarak kendisini azledemeyeceğini söyledi. Temsilciler Meclisi ise, Mueller soruşturmasının kilit tanıklarından eski Beyaz Saray Danışmanı McGahn’i ifadeye çağırdı.

USA, Washington: Donald Trump zieht Schnute (Reuters/C. Barria)

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in raporuna dayanarak kendisini azledemeyeceğini söyledi. Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sadece yüksek suçlar ve kabahatler azle neden olabilir. Tarafımdan herhangi bir suç yoktu (Gizli anlaşma yok, göreve mani yok), o yüzden beni azledemezsiniz” ifadesini kullandı.

Pazartesi günü Beyaz Saray’da çocuklara yönelik bir Paskalya etkinliği sırasında da gazetecilere konuşan Trump, kesinlikle bir hatası olmadığını yineledi. Trump, verdiği talimatları yerine getirmeyerek kendisinin adaletin işleyişini engellemesinin önüne geçen Beyaz Saray çalışanlarının bulunduğu yönündeki haberleri de reddetti. ABD Başkanı, azil sürecinin başlatılabileceği yönünde endişe duyup duymadığı yönündeki soruya ise, “En ufak bir endişem bile yok” cevabını verdi.

Trump’ın eski danışmanı ifadeye çağrıldı

Bu arada Başkan Trump ile Rusya’nın bağlarını araştıran soruşturmaya ilişkin raporun yayınlanmasının ardından, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Don McGahn’i ifadeye çağırdı. McGahn, ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın Trump’ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik yaklaşık iki yıl sürdürdüğü soruşturmanın kilit tanıklarındandı.

Soruşturma sonucu geçen hafta yayınlanan rapora göre, Trump’ın ekibindeki isimlerin Rus hükümeti için ajanlık yaptığı yönündeki iddiayı destekleyecek yeterli kanıta ulaşılmamıştı. Ancak rapora göre, Trump adaleti engellediği iddialarının soruşturulmasını önlemek için Mueller’i görevden almaya çalıştı ve McGahn’den dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions ile temasa geçerek Mueller'in görevden alınması gerektiğini söylemesini istediği ortaya çıktı. Bu talebi reddeden McGahn ise daha sonra istifasını vermişti.

Mueller'in soruşturmanın ardından hazırladığı rapor, geçen hafta Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinden kamuoyuna açıklanmıştı. 448 sayfalık raporun bazı kısımları devam eden soruşturmaların gizliliği nedeniyle kapatılmıştı.

Demokratlar azil sürecini tartışıyor

Rapor, Trump hakkında görevden azledilme sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı yönünde Demokratlar arasındaki tartışmaları da artırdı. Pazartesi günü CNN Televizyonu’nda beş Demokrat başkan adayının katılımıyla yapılan tartışma programında konu gündeme geldi. Anketlere göre önde giden Senatör Bernie Sanders, azledilme sürecinin başlatılması yönündeki taleplere karşı çıktı. Sanders, Kongre’nin gelecek yıl “normal vatandaşları ilgilendiren konular yerine” sadece “Trump, Trump, Trump ve Mueller, Mueller, Mueller” hakkında konuşmasının sonuçta “yalnızca Trump’ın işine yarayacağını” savundu.

ABD'li Demokratlar Trump'ın azledilmesiyle sonuçlanabilecek olan meclis soruşturması açılması konusunda ikiye bölünmüş durumda. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, iki partiden de destek olmaması durumunda meclis soruşturmasına karşı çıkacağını söylüyor. Pelosi, kararı 2020’de düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Amerikalılara bırakmayı tercih edeceğini belirtiyor.

Trump’tan mali kayıtlarının incelenmesine karşı dava

Öte yandan ABD Başkanı Trump, mali kayıtlarının Kongre’de incelenmesi amacıyla Demokratların başlattığı girişimi engellemek için mahkemeye başvurdu. Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu’nun Demokrat başkanı Elijah Cummings, Trump’ın ve Trump Holding’in uzun yıllar mali işlerini yürüten Mazars USA adlı muhasebe firmasından, Trump’ın 8 yılına dair mali bilgileri talep ediyor. Ancak Trump ve Trump Holding açtıkları davada, bu celpnamenin “geçersiz ve uygulanamaz olduğunu çünkü meşru bir hukuki amacının bulunmadığını” savunuyor.

AFP,rtr/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

ABD'de Demokrat adaydan Trump'a soruşturma çağrısı

ABD'de 2020 seçimleri için adaylığını açıklayan Demokrat Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump'a yönelik meclis soruşturması başlatılması çağrısı yaptı. Çağrı, Trump'ın Rusya ile bağını araştıran raporun ardından geldi. (20.04.2019)  

Trump'ın vergi beyannamesi mercek altında

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partililer arasında yeni bir tartışma başladı. Demokratlar Trump'un vergi beyannamelerinin dökümünü istiyor. (04.04.2019)  

Demokratlardan Trump'ın acil durum ilanına karşı önerge

Amerikan Kongresi'ndeki Demokratlar bugün Başkan Donald Trump’ın Meksika duvarı projesi için ülkede ulusal acil durum ilan etmesine karşı bir önerge verecekler. (22.02.2019)  

Benzer içerik

Elizabeth Warren - US Senatorin

ABD'de Demokrat adaydan Trump'a soruşturma çağrısı 20.04.2019

ABD'de 2020 seçimleri için adaylığını açıklayan Demokrat Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump'a yönelik meclis soruşturması başlatılması çağrısı yaptı. Çağrı, Trump'ın Rusya ile bağını araştıran raporun ardından geldi.

Robert Mueller zum Sonderanwalt für Russland-Sonde ernannt

ABD'de Rusya soruşturmasına ait rapor yayınlandı 18.04.2019

ABD'de Rusya'nın Başkan Donald Trump'la bağlarını araştıran soruşturmaya ilişkin rapor yayınlandı. Rapora göre Trump'ın Rusya ile bağını ispatlayacak delil yok.

Washington Sonderermittler Robert Mueller

Rusya soruşturması raporu Nisan'da açıklanacak 30.03.2019

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından hazırlanan Rusya ile ilgili soruşturma raporunun, Nisan ayı ortasına kadar kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Suudi Arabistan'da 37 kişi idam edildi

Suudi Arabistan, 37 kişiyi terör suçlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle idam etti. Suudi Arabistan'da sene başından bu yana en az 100 kişi idam edildi.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  