 Trump: Kimse beni sevmiyor | DÜNYA | DW | 29.07.2020

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DÜNYA

Trump: Kimse beni sevmiyor

Koronavirüs krizi yönetiminde aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında "Kimse beni sevmiyor" dedi.

Donald Trump

Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump korona krizinde kendine olan desteğin düşmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. Trump Beyaz Saray'da salı günü düzenlediği basın toplantısında "kimse beni sevmiyor" dedi.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'nin kendisinden daha popüler olmasından yakınan Trump, "Bu muhtemelen benim kişiliğimden kaynaklanıyor" diye konuştu.

Dr. Anthony Fauci

Dr. Anthony Fauci

Son haftalarda Trump ve çevresinden, Fauci'yi kötüleyen ve onun güvenilirliğini zedeleme amaçlı açıklamalar gelmişti. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de koronavirüsle ilgili önde gelen uzmanlardan biri. Ancak Dr. Fauci, yaptığı açıklamalar nedeniyle Trump'ın tepkisini çekiyor. 

Anketlere göre Trump hayli geride

Anketlere göre ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık Seçimleri öncesinde Donald Trump, rakibi demokrat Joe Biden'in oldukça gerisinde bulunuyor. Koronavirüs tehlikesini uzun süre göz ardı etmekle suçlanan Trump, korona krizindeki tutumu nedeniyle eleştirilerin odağında. 

Uzun süre maske kullanımıyla dalga geçen ABD Başkanı Trump, ilk kez geçen hafta halka maske kullanma çağrısı yapmıştı. Trump, koronavirüse karşı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullanımı konusundaki tutumunu ise sürdürüyor. ABD Başkanı basın toplantısında söz konusu ilaçla ilgili olarak, "Birçok doktor had safhada yararlı olduğu görüşünde" diye konuştu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) hidroksiklorokin kullanımı için verilen özel izni haziran ayında kaldırmıştı.

ABD dünya çapında koronavirüs pandemisinden en ağır şekilde etkilenen ülke oldu. Yaklaşık 4 milyon 350 bin kişinin koronavirüse yakalandığı ülkede 149 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Son haftalarda enfekte sayısında yeniden büyük yükselme yaşanıyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre salı günü 24 saat içerisinde bin 592 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu mayıs ayından bu yana bir günde kayıtlara geçen Kovid-19 kaynaklı en yüksek ölü sayısına işaret ediyor.

Biden başkan yardımcısı adayını haftaya açıklayacak

Başkanlık yarışında Trump'ın rakibi olan Demokrat aday Joe Biden ise, salı günü yaptığı açıklamada başkan yardımcısı adayını önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti. Biden aylar önce başkan yardımcısı adayının kadın olacağı sözünü vermişti.

Joe Biden

Joe Biden

Başkan Yardımcısı adaylığı pozisyonu için favori isimler arasında, Demokratlar'ın başkan aday adayı olan ancak daha sonra yarıştan çekilen Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'in adı geçiyor. Diğer olası isimler ise ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Susan Rice, Kongre üyesi Val Demings, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms ile senatörler Tammy Baldwin, Tammy Duckworth ve Elizabeth Warren olarak gösteriliyor. 

AFP/BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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