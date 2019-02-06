 Trump-Kim görüşmesi Hanoi′de olacak | DÜNYA | DW | 09.02.2019

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DÜNYA

Trump-Kim görüşmesi Hanoi'de olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı ikinci görüşmenin yerini açıkladı. Buluşma, 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşecek.

Kuzey Kore lideri Kim ve ABD Başkanı Trump'ın ilk buluşması Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşti.

Kuzey Kore lideri Kim ve ABD Başkanı Trump'ın ilk buluşması Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki ikinci görüşme Vietnam'da yapılacak.

Twitter üzerinden yaptığı açıklama yapan Trump, 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşecek zirveyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'un Pyongyang'daki yetkililerle zirve öncesi bir araya geleceği belirtildi.

Bakanlık, hem Trump hem de Kim'in "nükleer silahlardan tam olarak arınma, ABD-Kuzey Kore ilişkilerini geliştirme ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı inşa etme" konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.

Vietnam'daki liderler zirvesi konusunda Pyongyang'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

İlk görüşme Singapur'daydı

Trump ve Kim arasındaki ilk zirve Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşmişti. İki lider görüşme boyunca dünya kamuoyuna samimi görüntüler verirken taraflar nükleer silahsızlanmayı da içeren "kapsamlı" bir anlaşma imzalamıştı.

Kim ile bir araya geldikten sonra konuşan Trump, görüşmenin "tahmin edilenden çok daha iyi” geçtiğini, "büyük bir ilerleme" kaydedildiğini söylemişti.

Kim de "Eski önyargılar ve alışkanlıklar ilerlememize engel oldu ancak hepsini aştık ve bugün buradayız" ifadesini kullanmıştı.

Takip eden süreçte ise Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve hem Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hem de iki devlet arasındaki savaş hâlinin resmen sona erdirilmesi konularında ilerleme kaydetmişti.

DW,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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