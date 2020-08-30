Trump Kenosha saldırganını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletine yapmayı planladığı tartışmalı ziyaret öncesinde eyaletin Kenosha kentinde düzenlenen gösteriler sırasında iki kişiyi tabanca ile vurarak öldüren salgırganı savundu. Trump, Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin kendini savunduğuna işaret ederek göstericilerin "çok şiddetle" saldırdığını ve "neredeyse öldürüleceğini" söyledi. Trump, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Trump'ın savunduğu 17 yaşındaki Kyle R., Kenosha kentinde geçen Salı günü düzenlenen gösteriler sırasında iki kişiyi silahla vurarak öldürmek ve bir kişiyi de yaralamakla suçlanıyor. R.'nin avukatı, müvekkilinin kendisini savunduğunu iddia ediyor. 23 Ağustos'ta bir polisin siyah vatandaş Jacob Blake'i yedi kez ateş ederek sırtından vurması üzerine kentte ırkçılık ve polis şiddetine karşı protesto gösterileri düzenlenmiş ve olaylar çıkmıştı.

Kenosha'da gösteriler hafta sonunda da devam etti

Vali eyaleti ziyaret etmemesini istedi

Wisconsin Valisi Tony Evers'in gelmemesini rica etmesine rağmen, Trump'ın Salı günü olayların yaşandığı Kenosha'ya yapmayı planladığı ziyaret tartışma yaratıyor. Kentte güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelmeyi planlayan Trump, polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve muhtemelen bir daha yürüyemeyecek olan Blake'in ailesi ile görüşmeyecek. Trump, görüşmede bir avukatın da bulunmasında ısrar ettikleri için aile ile görüşmeyeceğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Başkan, ABD'deki ırkçılık sorununu ciddiye almamakla suçlanıyor. Trump Beyaz Saray'daki basın toplantısında da ırkçılık sorununun okullarda ve üniversitelerde sol eğilimliler tarafından aşılanan bir düşünce olduğunu savunarak gençlere Amerika'nın kötü ve ırkçılığın yaşandığı bir ülke olduğuna dair "yalanlar" anlatıldığını söyledi. Kenosha'ya gidecek olması ile ilgili soruyu yanıtlayan Trump, ziyaretinin Kenosha'daki gerginliği artırmayacağını söyledi. 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Wisconsin'i kılpayı kazanan Trump, bu yıl Kasım ayında yapılacak seçimlerde de bu zaferini tekrarlamayı ümit ediyor.

Wisconsin Valisi Evers, Pazar günü Trump'a hitaben yayınladığı açık mektupta, Başkan'ın eyalete gelmemesini isteyerek "Varlığınızın yaralarımızı sarmamızı engellemesinden kaygı duyuyorum" demişti.

Portland'da Trump yanlılarının gösterisi

Portland'daki olaylar

ABD Başkanı Trump'a Oregon eyaletinin Portland kentinde kendisini destekleyenlerin Cumartesi akşamı yaptığı eylemle ilgili düşünceleri de soruldu. Bu göstericilerin "barışçıl" olduğunu söyleyen Trump, kullanılan paintball kapsüllerinin kendilerini savunmaya yönelik olduğunu belirtti. Trump, Demokratlar tarafından yönetilen kentte kendisini destekleyenlerin kaosu protesto ettiğini dile getirdi. Kentte Trump yanlıları, araç konvoyu ile düzenlenen gösterileri protesto etmiş, sol gruplarla aralarında gerilim yaşanmıştı.

Kenosha'da iki kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra Portland'da da hafta sonunda Trump yanlısı olduğu tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti. Başkan Trump, söz konusu kişinin ölümünden "radikal solcuları" sorumlu tutarken, olaylar ilgili soruşturma sürüyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde Mayıs ayında George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinden bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde, göstericilerle radikal sağcı gruplar arasında şiddetin artmasından kaygı duyuluyor.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe