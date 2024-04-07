Trump kendini yine Mandela'ya benzetti

Trump, bir porno yıldızına "sus payı" vermesi ile ilgili davanın yargıcını eleştirerek, "Doğruları dile getirdiğim için beni cezaevine göndermek istiyorsa, modern bir Nelson Mandela olmaktan büyük onur duyacağım" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin adalet sistemi ile yaşadığı sıkıntılara dair açıklamalarda bulunurken kendini bir kez daha Güney Afrika'nın dünyaca ünlü eski lideri, özgürlük savaşçısı Nelson Mandela ile özdeşleştirdi.

Trump, 2021 yılında kendine ait Trump Medya ve Teknoloji şirketi tarafından kurulan Truth Social isimli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, porno yıldızı Stormy Daniels'a ödediği "sus payı"nın gizlenmesi için ilgili belgelerde sahtecilik yaptığı iddiasıyla, hakkında kısıtlı konuşma yasağı getiren Yargıç Juan Merchan'ı ağır bir dille eleştirdi.

Daha önce yayınladığı çok sayıda mesajda Yargıç Merchan ve kızına hakaretler eden Trump, son açıklamasında Merchan'ın "kanuna ve anayasaya aykırı" davrandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu tamamen taraflı bozuntu, açık ve bariz gerçeği dile getirdiğim için beni kodese tıkmak istiyorsa, modern bir Nelson Mandela olmaktan memnuniyet duyarım. Bu benim için büyük onur olacaktır."

Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçiler'in adayı olması nerede ise kesinleşen 77 yaşındaki Trump, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, yine kendini 2013'te ölen Nobel Barış Ödülü sahibi Mandela'ya benzetmişti. Ülkesinde on yıllar boyunca ırkçı rejime karşı mücadele veren ve 27 sene cezaevinde tutuklu kalan Mandela 1991'de serbest kalmış ve 1994 yılında, ülkesi Güney Afrika'da yapılan ilk demokratik seçimlerde devlet başkanı seçilmişti.

Donald Trump geçtiğimiz günlerde de, kendini sanık sandalyesinde İsa Peygamber'in yanında gösteren sahte bir mahkeme çizimi yayınlamıştı. ABD Başkanı ve Demokratların Başkan Adayı Joe Biden'ın seçim kampanyasını yürüten ekipte yer alan sözcülerden biri de bu çizimle dalga geçerek, "Bir hafta içinde kendinizi hem İsa hem de Nelson Mandela ile kıyaslayacak kadar egosantrik olduğunuzu düşünsenize" açıklamasında bulunmuştu.

Donald Trump hakkında, Stormy Daniels'a ödediği "sus payı" ile ilgili dava dışında, çok daha ağır ithamlarla üç suç duyurusu daha bulunuyor. Bunlar arasında, 2020 yılında rakibi Joe Biden'a karşı kaybettiği başkanlık seçimini sonradan geçersiz kılmaya çalışmak ve hükümete ait gizli belgeleri Florida eyaletindeki evine götürmek gibi suçlamalar var.

AFP / ET,EC

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