 Trump: Kaşıkçı operasyonu tarihteki en kötü örtbas | DÜNYA | DW | 23.10.2018

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DÜNYA

Trump: Kaşıkçı operasyonu tarihteki en kötü örtbas

ABD Başkanı Donald Trump Riyad'ın Kaşıkçı operasyonu için "tarihteki en kötü örtbas çabası" dedi. ABD ayrıca cinayetle bağlantısı olduğundan şüphe edilen bazı Suudi yetkililerin vizelerini iptal edeceğini açıkladı.

USA, Washington: Trump hält eine Kabinettssitzung im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bugün yaptığı açıklamalara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan bir değerlendirme geldi. Trump, Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a "sert bir şekilde" yüklendiğini söyledi.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı operasyonu içinse "tarihteki en kötü örtbas çabası" değerlendirmesini yaptı. Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm gerçekleri öğrenmek istediğini de vurgulayan Trump, Türkiye'ye giden CIA Başkanı Gina Haspel'den kısa bir süre içerisinde rapor beklediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Kaşıkçı cinayetiyle alakası olduğundan şüphelenilen bazı Suudi yetkililerin  vizelerinin iptal edileceğini açıkladı.

BM Kaşıkçı soruşturması için talep bekliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Kaşıkçı'nın planlı bir şekilde ve vahşice öldürüldüğünü belirterek Suudi yönetimine sorular yöneltti ve bu soruların yanıtı bulunmadan konuyu kimsenin kapatamayacağını söyledi. (23.10.2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamaları, ince ayrıntı bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Erdoğan'ın elindeki tüm bilgileri açıklamadığına inanan uzmanlar, pazarlıkların süreceği görüşünde. (23.10.2018)

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarından tatmin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün soruşturmaya ilişkin detayları açıklayacak. (22.10.2018)

Birleşmiş Milletler'den (BM) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiği yönündeki çağrılara yanıt geldi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, taraflardan talep gelmesi durumunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in soruşturma başlatabileceğini söyledi. Haq, Guterres'in daha önce yaptığı bağımsız ve şeffaf soruşturma çağrısının arkasında durduğunu da vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM tarafından yürütülecek olası bir soruşturmaya ilişkin Anadolu Ajansı'na şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Diyelim ki Birleşmiş Milletler ya da uluslararası bir kuruluş ya da mahkeme soruşturma açtı. O zaman da biz tabii nasıl bugüne kadar iş birliği yaptıysak, elde edilen bilgilerin, bulguların verilmesi gibi uluslararası hukuk çerçevesinde gibi şeffaf bir iş birliği yaparız."

G7'den Kaşıkçı çağrısı

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir soruşturma çağrısı da dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin oluşturduğu G7'den geldi. Çağrıda Suudi Arabistan'dan Türkiye ile işbirliği içinde şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürütmesi istendi.

"Cinayetten sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır" denilen açıklamada, olaya ilişkin yapılan açıklamaların cevaplanmamış soruları geride bıraktığına dikkat çekildi. Açıklamada İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, İtalya, Kanada ve ABD'nin dışişleri bakanlarının yanı sıra AB'nin de imzası yer aldı.

AP'de Kaşıkçı oturumu 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin gelişmeler AP'nin oturumunda da ele alındı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini oturumda yaptığı konuşmada, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "inandırıcı bir soruşturma" yürütülmesi talebinde bulundu. Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıklamasını "ilk adım" olarak nitelendiren Mogherini, ancak hâlâ "karanlıkta kalan noktalar" olduğunu vurguladı. 

"Gerçeğin aydınlığa kavuşması gerektiğinin" altını çizen Mogherini, olaya ilişkin günah keçileri bulmanın kabul edilemeyeceğine işaret etti. Mogherini, olayın sorumluluğunun üstlenilmesi ve adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti. Mogherini, AB'nin tavrının Suudi Arabistan'ın bundan sonra atacağı adımlara bağlı olduğunu kaydetti. 

Oturumda söz alan farklı partilerden milletvekillerinin çoğu da Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulması çağrısında bulundu.  

Kaşıkçı'nın nişanlısından AP'ye başvuru

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in AP'ye başvurduğunu açıkladı. Tajani, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

AP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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