Trump: İran'la iş yapan bizimle yapamaz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a karşı getirdiği yeni yaptırımların bugün yürürlüğe girmesi sonrası Twitter üzerinden bir mesaj paylaşarak Tahran yönetimi ile ticari ilişkileri bulunan devletleri uyardı.

Trump, mesajında "İran yaptırımları resmen başladı. Bugüne kadar uygulanan en sert bu yaptırımlar Kasım itibarıyla daha üst bir düzeye taşınacak. İran ile iş yapan hiç kimse ABD ile iş yapamayacak. DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!" ifadelerini kullandı.

Bugün yürürlüğe giren yaptırımlar İran'ın finans sektöründe ABD doları ile yapılan işlemleri, altın ve değerli metallerin ticaretini, otomotiv sektörü ve ticari uçakların satın alımını kapsıyor; ayrıca sanayiye ilişkin yazılım alımına engeller getirilmesi öngörülüyor.

Türkiye de etkilenebilir

Trump'ın Twitter mesajında "İran ile iş yapan hiç kimse ABD ile iş yapamayacak" ifadesi Kasım ayında başlaması planlanan ve İran'ın petrol ticaretini hedef alan yaptırımlar dolayısıyla Türkiye'yi de etkileyebilir. Washington yönetimi İran'la bu alanda ticaret yapan ülkelerden ticaretlerini kesmeleri talebinde bulunuyor.

Ham petrol ihtiyacının yarısından fazlasını İran'dan karşılayan Türkiye'nin ise bu çağrıya uyması durumunda büyük bir ekonomik kayba uğrayacağı tahmin ediliyor.

Bu doğrultuda İran'a uygulanacak yeni yaptırımları görüşmek üzere ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıklarından bir heyet Temmuz ayında Ankara'yı ziyaret ederek Türkiye'den beklentilerini dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin İran'a karşı getirilecek yaptırımlara uymak zorunda olmadığını söylemişti.

DW/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe