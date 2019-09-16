 Trump İran′a yaptırımları ″belirgin şekilde″ artıracak | DÜNYA | DW | 18.09.2019

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DÜNYA

Trump İran'a yaptırımları "belirgin şekilde" artıracak

İran'ın suçlamaları reddetmesine rağmen ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan sorumlu tuttuğu Tahran yönetimine ek yaptırım uygulanacağını duyurdu.

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ABD Başkanı Doland Trump, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu İran'a yaptımları "belirgin şekilde" ağırlaştıracaklarını açıkladı.

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Reuters'e konuşan ABD hükümet temsilcileri Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik SİHA saldırılarının İran’ın güneybatısından yapıldığına inandıklarını söyledi. (17.09.2019)

Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait tesislere yönelik saldırıların İran menşeli silahlarla düzenlendiğini açıkladı. (16.09.2019)

Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e daha da ağırlaştırılmış yaptırımları uygulaması için talimat verdiğini belirtti. Trump'ın açıklaması, Tahran yönetiminin alışıldık olmayan bir şekilde doğrudan Washington yönetimine gönderdiği açıklamanın üzerine geldi. Tahran yönetimi yazılı açıklamada, ABD'nin suçlamalarını geri çevirerek, Suudi Arabistan'daki saldırılardan sorumlu olmadığını belirtmişti.

Trump'ın Tahran yönetimine yönelik ek yaptırımlarının içeriği ise henüz bilinmiyor. geçen yıl nükleer anlaşmadan çekilen ABD, İran'a yaptırım uygulamaya da başlamıştı. Bu yaptırımlar özellikle de İran'ın petrol sektörünü hedef alıyor.

Trump saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada önce İran'a askeri bir müdahale yapacakları tehdidinde bulunmuş ancak ardından İran ile böylesi bir gerilimden kaçınmaktan yana olduğunu belirtmişti.

Washington atılacak adımları görüşüyor

Amerikan NBC News'e göre, Washington yönetimi İran'a yönelik adımları görüşüyor. Habere göre, İran'a siber saldırı, petrol tesislerine ya da Cumhuriyet muhafızlarına yönelik bir askeri müdahale seçenekleri görüşüldü. Trump'a çok sayıda alternatif sunulduğu ancak ABD Başkanı'nın daha fazla seçenek sunulmasını talep ettiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıyı Yemen'deki Şii Husi milisleri üstlenmişti. Ancak ABD ve Suudi Arabistan saldırıdan Tahran yönetimini sorumlu tutuyor. ABD, Salı günü yaptığı açıklamada petrol tesislerine yönelik saldırının İran'ın güneybatısından yapıldığını öne sürmüştü.

Suudi Arabistan: Kesinlikle İran'dan düzenlendi

Suudi Arabistan ordu sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, silahlı insansız hava araçlarının "tartışmasız şekilde İran'dan gönderildiğini" söyledi.

Riyad yönetimi de saldırının İran tarafından düzenlendiğine dair kanıtları olduğunu ve bunları ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çarşamba akşamı için planlanan ziyaretinde sunacaklarını açıkladı. Suudi Arabistan saldırıya yönelik soruşturmaya Birleşmiş Milletler'den uzmanların da dahil edileceğini belirtti.

DW,AFP/GA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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