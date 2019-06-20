 Trump: İran çok büyük hata yaptı | DÜNYA | DW | 20.06.2019

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DÜNYA

Trump: İran çok büyük hata yaptı

ABD Başkanı Trump, ülkesine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesini “çok büyük hata” olarak nitelendirdi. CENTCOM da İHA’nın düşürülmesini “nedensiz saldırı” olarak değerlendirdi.

Trump startet offiziell US-Wahlkampf für 2020 (Getty Images/AFP/M. Ngan)

ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) İran tarafından düşürülmesine ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. Başkan Trump İHA'nın düşürülmesi ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "İran çok büyük bir hata yaptı" dedi.

CENTCOM: Nedensiz saldırı

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada İran birliklerinin ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) vurduğu teyit edildi. Açıklamada, İHA'nın uluslararası hava sahasında vurulduğu belirtilerek, "nedensiz saldırı” olarak tanımlandı.

CENTCOM açıklamasında İHA'nın RQ-4 Global Hawk modeli olduğu ve bir uçaksavar füze tarafından Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı üzerindeki uluslararası hava sahasında vurulduğu kaydedildi. Açıklamada İran'ın iddia ettiği gibi İHA’nin İran hava sahasında olmadığının altı çizildi.

İran Devrim Muhafızları'nın İran hava sınırını ihlal eden ABD'ye ait olduğunu öne sürdüğü bir casus uçağın düşürüldüğünü duyurmasından sonra ABD'nin ilk tepkisi olayın gerçekleştiği esnada İran hava sahasında ABD'ye ait herhangi bir hava aracının bulunmadığı yönündeydi.

ABD-İran ilişkileri gergin

ABD ile İran arasındaki gerginlik ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran yönetimine yeni yaptırımlar getirmesiyle yeniden tırmanmıştı. ABD, Umman Körfezi'nde geçen hafta petrol taşıyan iki tankere düzenlenen saldırıdan da İran'ı sorumlu tutuyor. İran ise saldırılarla ilişkisinin olmadığını ileri sürüyor.

ABD tarafından üretilen RQ-4 Global Hawk tipi insansız hava araçları, her hava koşulunda 30 saatten fazla havada kalarak, büyük bölgelerin gerçek zamanlı ve büyük çözünürlükte fotoğraflarını çekebiliyor.

AP,dpa/SSB,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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