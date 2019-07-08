Trump İran'ı yaptırımları sertleştirmekle tehdit etti

Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun (UAEK) Viyana'daki merkezinde Çarşamba günü İran'ın nükleer programıyla ilgili olağanüstü bir toplantı düzenlenirken ABD Başkanı Doland Trump da Twitter hesabından İran'la ilgili paylaşımlar yaptı. Trump, Twitter hesabından İran'a yönelik yaptırımların "önemli ölçüde sertleştirileceği" tehdidinde bulunarak "İran'ı uzun zamandan beri gizlice uranyum zenginleştirmekle" suçladı.

UAEK'da İran ve uluslararası toplum arasında imzalanan 2015 tarihli nükleer anlaşmanın geleceği ilgili düzenlenen toplantıda da ABD'li yetkililer Tahran'a eleştiriler yöneltti. ABD'nin UAEK nezdindeki büyükelçisi Jackie Wolcott, "İran'ın nükleer sorunla ilgili mevcut pozisyonu, sorunun giderilmesi yerine açıkça gerilimi tırmandırmayı hedef alıyor" şeklinde konuştu. Wolcott, ayrıca İran'a anlaşmadan kısmen çıkma kararını da geri alması çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye önceki gün yazdığı mektupta, "anlaşmanının tarafları, özellikle de ABD, yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İran'ın anlaşmadan kısmen çıkacağı ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artıracağı" tehdidinde bulunmuştu.

Viyana'daki toplantıda Tahran'ın bu açıklamasına atıfta bulunan Wolcott, ABD'nin "ön koşulsuz müzakerelere hazır olduğunu ve buna uygun diplomatik çabaları beklediğini" söyledi. Wolcott, yaptırımlardan kurtulmanın yolunun "nükleer baskı" değil, müzakerelerden geçtiğini de ifade etti.

İran'dan değişiklik talebine ret

İran ise ABD'nin nükleer anlaşmada değişiklik yapılması talebini reddediyor. İran Dışişleri Bakanlığının sözcüsü Abbas Musavi, İran'ın devlete bağlı haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, değişiklik taleplerini geri çevirdiklerini belirterek "Biz sadece nükleer anlaşmanın içinde var olanlarla ilgili konuşuruz...Ne bir kelime fazla ne de bir kelime az" dedi.

Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nda İran'la ilgili özel bir oturum düzenlendi

İran'ın UAEK nezdindeki büyükelçisi Kazim Garibabadi de Almanya'da çıkan haftalık Die Zeit gazetesine hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkesinin sadece belirli koşullar altında müzakereye açık olduğunu ifade etmiş ve "Biz, göğsümüze silah dayayan hiç kimse ile konuşmayız" demişti. Garibabadi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik yaptırımlara da tepki göstermişti.

Fransa'nın girişimleri

İran Dışişleri sözcüsü Musavi, öte yandan Fransa'nın nükleer anlaşmayı kurtarma girişiminin Tahran'da memnuniyetle karşılandığını da belirtti. Musavi, Fransızların gerilimi düşürmek ve anlaşmayı hayata geçirmek için çaba gösterdiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanlarından Fransız diplomat Emmanuel Bonne'un İran'da görüşmeler yaptığı belirtildi.

Bonne'un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye de Macron'un nükleer anlaşmazlıkla ilgili yazdığı bir mektubu sunduğu belirtildi. İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Ruhani'nin Macron'un çabalarını değerli bulduğu ve İran'ın diplomatik kanalları açık bıraktığı mesajı verdiğine işaret edildi.

ABD anlaşmanın kapsamının genişletilmesini istiyor

ABD, uluslararası toplum tarafından imzalanan nükleer anlaşmadan yaklaşık bir yıl önce tek taraflı olarak çıktığını ilan etmiş ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar uygulamaya başlamıştı. Trump yönetimi, Obama döneminde imzalanan anlaşmanın kapsamının genişletilmesini istiyor.

İran da diğer imzacı ülkeler Fransa, Almanya ve İngiltere'nin harekete geçmesini ve ABD'nin İran'ın petrol ve bankacılık sistemini hedef alan yaptırımlarından korumasını istiyor.

İran'la imzalanan nükleer anlaşma, Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kısıtlamasını, bunun karşılığında da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

dpa, Reuters/HS,SSB

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