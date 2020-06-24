Trump ilhak planıyla ilgili kararını daha vermedi

ABD'li diplomatik kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini gelecek aydan itibaren ilhak etme planına yönelik nihaî kararını vermediğini belirtti. Konuyla ilgili Beyaz Saray'da üç gündür düzenlenen üst düzey toplantılardan bir karar çıkmadığını aktardı.

"Savaş ilanı olarak görüyoruz"

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planını "savaş ilanı" olarak nitelendirdi, silahlı direnişin Filistin halkının koruyucusu olacağını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden bir video mesajı yayınlayan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planlarına karşı seyirci kalmayacakları mesajını verdi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'İn işgal altındaki Batı Şeria'daki ilhak planının savaş ilanı anlamına geldiğini söyledi. Ebu Ubeyde, "Silahlı direniş, topraklarımızın savunmasında halkın sadık bekçileridir” dedi.

Hamas'tan yapılan açıklamada da İsrail'in yeni ilhak planı bir kez daha reddedildi. Açıklamada Hamas lideri İsmail Haniye'nin, BM'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Nikolay Mladenow ile telefonda görüştüğünü ve Hamas'ın İsrail'in ilhak planını kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirttiğini aktardı.

İsrail'in ilhak planı

İsrail'in 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirmeyi tasarladığı plan, ABD Başkanı Trump'ın hazırladığı Ortadoğu planına dayanıyor. Trump'ın Plan, Filistinlilere bağımsız bir devlet kurma imkânı sunarken Batı Şeria'nın sadece yüzde 70'inin Filistin toprağı olmasını öngörüyor.

İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu yerleşim bölgelerinin boşaltılmasını içermeyen plan, ayrıca İsrail'e stratejik önemi olan Ürdün Vadisi'nde "egemenliğini genişletme" hakkı tanıyor. Bunun yanı sıra Kudüs'ün ikiye bölünmeksizin İsrail'in başkenti olarak kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'nin tamamında hak iddia eden Filistinliler, Doğu Kudüs'ün de başkent olmasını istiyor.

Planda Filistinlilere Doğu Kudüs'de sembolik bir alan başkent olarak önerilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Uluslararası tepki

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de İsrail'e bu plandan vazgeçme çağrısı yaptı. Guterres, Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "İlhak planının hayata geçirilmesi halinde bunun devletlerarası hukukun ağır bir ihlali olacağını, iki devletli çözüm umuduna ciddi bir şekilde zarar vereceğini ve yeni müzakere olasılığını yok edeceğini" söyledi.

Avrupalı binden fazla vekil de ortak bir mektup ile plan konusunda uyarıda bulundu. Avrupa Birliği ve Almanya İsrail'in ilhak planı devletlerarası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor.

dpa,Reuters/MK,HS

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