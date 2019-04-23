 Trump ile Putin Venezuela krizini görüştü | DÜNYA | DW | 03.05.2019

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DÜNYA

Trump ile Putin Venezuela krizini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Bir saati aşan görüşmede Venezuela'daki siyasi krizin de ele alındığı açıklandı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bir saatten uzun süren görüşmede yeni bir nükleer anlaşma ihtimali, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Venezuela'daki siyasi durum ele alındı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, Trump ve Putin'in ABD, Rusya ve Çin arasında çok uluslu yeni bir nükleer anlaşma seçeneği ile ABD-Rusya arasındaki nükleer anlaşmanın uzatılması ihtimalini ele aldığını açıkladı.

Rusya'nın 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğu yönündeki iddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında özel savcı Robert Mueller tarafından hazırlanan rapor da görüşmede ele alındı. Rapor, Trump'ın Rusya ile bağını ortaya koyacak delil olmadığına ortaya koymuştu.

Venezuela da masadaydı

Görüşmeye ilişkin açıklamasında Sanders, "Başkanın göreve gelmesinden bu yana artan ticareti konuştular. Ayrıca Kuzey Kore'yi ele aldılar. Ukrayna ve Venezuela'yı da konuştular. Genel olarak pozitif bir görüşme oldu" dedi. Trump'ın Putin'e ABD'nin Venezuela halkı ile birlikte olduğu mesajını ilettiği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun da gelecek hafta Finlandiya'da bir araya gelerek Venezuela krizini ele alacağı açıklanmıştı. 

Rusya, petrol zengini Venezuela'da Nicolas Maduro'ya açık desteğini veren ülkeler arasında yer alıyor. ABD ise muhalif lider Guaido'yu destekliyor. Ekonomik kriz nedeniyle Nicolas Maduro yönetiminin zor günler yaşadığı Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido bu hafta askerleri ve halkı ayaklanmaya çağırmıştı.

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rtr/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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