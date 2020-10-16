Trump ile Biden seçimler öncesi son kez kapıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden seçimlere iki haftadan az bir süre kala canlı yayında ikinci ve son kez kozlarını paylaştı. Tartışmada koronavirüs pandemisi, Kuzey Kore ile ilişkiler, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiası, göç politikaları, ırkçılık, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerjiler gibi çeşitli konular ele alındı. Tennessee eyaleti, Nashville kentinde düzenlenen ve NBC televizyonundan canlı yayınlanan münazarayı gazeteci Kristen Welker yönetti.

Koronavirüs pandemisi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Trump’ın korona kriziyle mücadelede izlediği politikaları eleştirdi. "Bunca ölümden sorumlu olan bir kişinin ABD Başkanı olarak kalmaması gerekir" diyen Biden "Karanlık bir kışa girmek üzereyiz ve onun net bir planı yok" ifadelerini kullandı.

Trump ise kendi hükümetinin çalışmalarını överek salgının sona ermesine çok yakın olunduğunu savundu. "Karanlık bir kış mı olacağını bilmiyorum. Ülkemizi açık tutuyoruz. Bu hastalığı öğrendik, çalıştık ve anladık" diyen Trump "(Virüsün) buraya gelmesi benim suçum değil, Çin’in suçu" dedi. "Halkımızı kapatamayız" diyen Trump virüs nedeniyle kısıtlamaların artması halinde birçok insanın işlerini kaybedeceğini ve intihar sayılarının artacağını ileri sürdü.

Biden ise halkı kapatmak değil pandemiyi sona erdirmek istediğini söyledi. Demokrat partili aday, "Pandemi doğru yönetilseydi Covid-19'a yakalanan birçok Amerikalı bugün hayatta olacaktı" dedi.

Sağlık politikaları

Adaylar ülkedeki sağlık hizmetlerinin geleceği konusunda da birbirlerine yüklendi. Trump rakibinin "sosyalist" bir sağlık sistemi yaratmak istediğini ileri sürdü. Kendisinin ise eski ABD Başkanı Barack Obama’nın hayata geçirdiği ve "Obamacare" olarak adlandırılan sağlık sistemini kaldırmak ve yenisini kurmak istediğini belirtti. "Halk ekonomik olarak karşılanabilir bir sağlık hizmetini hak ediyor, nokta” diyen Biden bunun sosyalizmle bir ilgisi olmadığını söyledi.

Kuzey Kore ile ilişkiler

ABD'nin dış politikası başlığında Kuzey Kore ile ilişkiler gündeme geldi. Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iyi ilişkileri tartışıldı. Kuzey Kore ile bir savaşı önlediğini savunan Trump diyalog siyaseti izlememesi halinde savaşın yaşanacağını ve "milyonlarca insanın" öleceğini savundu. Trump kendinden önceki Obama ve Biden yönetiminin Kuzey Kore konusunda hatalı davrandığını söyledi.

Biden ise Trump'ı Kuzey Kore’yi "meşrulaştırmakla" suçladı. "İyi arkadaşından (Kim Jong Un) bahsetti, oysa o bir serseri" diyen Biden "Kuzey Kore ABD topraklarını vuracak bir füze fırlatma konusunda daha kabiliyetli hale gelmişken (Trump bize) nasıl daha iyi hale geldiğimizi anlatıyor" ifadelerini kullandı. Biden durumu İkinci Dünya Savaşı öncesi ile kıyaslayarak "Hitler ile de Avrupa'yı işgal etmeden önce iyi bir ilişkimiz vardı" dedi.

Yenilenebilir enerjiler

İklim değişikliği ve yenilenebilir enerjiler konusunda Trump Biden'a "Petrol sanayiini kapatacak mısın?" sorusunu yöneltti. Biden soruya "Evet petrol sanayiinden geçişi sağlayacağım. Çünkü petrol endüstrisi kirlilik yaratıyor" yanıtını verdi. Trump da petrol endüstrisinin güçlü olduğu eyaletlerdeki seçmenlere "Bunu aklınızda tutar mısınız, Texas? Bunu aklınızda tutar mısınız Pennsylvania?" diye seslendi.

Irkçılık

ABD'de yapısal olarak hala ırkçılığın sürmekte olduğunu ve tam bir eşitliğin hâlâ hâkim olmadığını söyleyen Biden "(Trump) her bir ırkçı ateşe benzin döküyor" dedi. Trump ise Abraham Lincoln istisna olmak üzere kendinden önceki hiçbir başkanın yapmadığı kadar Afroamerikalılar ve siyahların yararına işler yaptığını söyledi. "Ceza yargılamasında reform yasası ve cezaevi reformu" yaptığını, "fırsat alanları" yarattığını ve "siyah üniversitelerine özen gösterdiğini" belirtti. "Bu odadaki en az ırkçı olan kişi benim" diyen Trump siyahlara yönelik polis şiddetini üzüntü verici münferit olaylar olarak niteledi.

ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım tarihinde düzenlenecek. Şimdiye kadar 48 milyondan fazla ABD vatandaşının mektupla oylarını kullandığı belirtiliyor.

rtr,dpa,AFP/EC,BK

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