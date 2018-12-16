 Trump: IŞİD′i Suriye′de yendik | DÜNYA | DW | 19.12.2018

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DÜNYA

Trump: IŞİD'i Suriye'de yendik

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin IŞİD'i Suriye'de yendiğini ilan etti. ABD'li yetkililerle konuşan Reuters ise Washington'un tüm askerlerini Suriye'den çekmeyi değerlendirdiğini ortaya attı.

Washington Trump Treffen mit Demokraten zu Haushaltssperre (picture-alliance/EPA/MediaPunch)

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak ülkesinin IŞİD'i Suriye'de yenilgiye uğrattığını ilan etti.

Trump, "IŞİD'i Suriye'de yenilgiye uğrattık, Trump Başkanlığı sırasında orada bulunmamın tek nedeniydi" ifadesini kullandı.

ABD askerleri çekilebilir                                                                                                 

Reuters haber ajansının ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ise ABD'nin Suriye'deki askeri güçlerini tamamen çekmeyi planladığı iddia edildi.

Adları açıklanmayan ABD'li yetkililerin verdikleri bilgilere göre IŞİD'in işgal ettiği toprakları tamamen geri alma hedefine yaklaşılmasıyla Washington Suriye'den çekilmeyi değerlendiriyor.

Çekilmenin ne zaman başlayacağına dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmazken, Trump'ın açıklaması Reuters'ın bu iddiası üzerine yapıldı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasına engel olmak için ABD'nin uzun vadede Suriye'de kalması gerektiği fikrini savunuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ise, hem başkanlık yarışı sırasında hem de görevi devraldıktan sonra ABD'nin Suriye'den çekilmesi gerektiği yönündeki fikrini kamuoyuyla birçok kez paylaşmıştı.

Cumhuriyetçi senatörlerden tepki

Trump'ın mesajı üzerine Cumhuriyetçi senatörler konu ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Parti Senatörü  Marco Rubio ABD askerlerinin Suriye'den hızlı bir şekilde ve tamamen çekilmesinin hata olacağını belirtirken, yine Trump'ın partisinden Lindsey Graham bu eylemin "IŞİD, Beşar Esad ve Rusya için büyük bir kazanım" olacağını öne sürdü.

Rusya: ABD varlığı barışa engel

ABD'nin Suriye'den çekilmeyi değerlendirdiği iddiası, Rusya'nın bölgedeki Amerikan varlığına yönelik eleştirilerinin ardından geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye'deki ABD güçlerinin iç savaştaki ülke için yürütülen barış çabalarına engel olduğunu öne sürdü. Bakanlık Sözcüsü Maria Zakhorava tarafından yapılan açıklamada Washington yönetimi Suriye'de yasa dışı bir şekilde asker bulundurmakla suçlandı.

ABD'nin Suriye'de 2 bin civarında askeri bulunuyor. Bunların çoğu, IŞİD'e karşı savaşması için kurulan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verilen destek çerçevesinde görev yapıyor.

ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonunun karadaki gücü olan SDG, örgütün geriletilmesinde önemli rol oynadı. Diğer yandan ABD ile müttefiki Türkiye'nin arasını açtı. Türkiye SDG'nin büyük bölümünü oluşturan Kürt milislerin yer aldığı YPG'yi terör örgütü olarak tanımlıyor. SDG ve dolayısıyla YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde, kendi sınırlarında hakimiyet alanını genişletmesi Ankara'nın tepkisine neden oluyor. Türkiye bir süredir bu bölgelere karşı askeri operasyon düzenleyeceği uyarısını yapıyor.

DW,rtr/GY,ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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