Trump: IŞİD’e karşı kesin zafer haftaya açıklanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyona dahil 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı konferansta yaptığı konuşmada IŞİD'in daha önceden kontrol ettiği alanların "neredeyse hepsinin kurtarıldığını” ancak bu konuda resmi açıklamanın haftaya yapılmasının planlandığını söyledi.

Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Trump, "ABD ordusu, koalisyon ortaklarımız ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye ve Irak’ta daha önceden IŞİD tarafından kontrol edilen alanların neredeyse hepsini kurtardı. Halifeliği yüzde 100 aldığımız muhtemelen önümüzdeki hafta açıklanacak. Ancak resmi açıklamayı beklemek istiyorum. Çok erkenden söylemek istemiyorum” diye konuştu.

ABD Başkanı olarak görevde bulunduğu son iki yıl içerisinde yaklaşık 52 bin kilometrekare alanı IŞİD’den geri aldıklarını ifade eden Trump, "zafer üstüne zafer üstüne zafer” kazandıklarını, Musul ile Rakka şehirlerini IŞİD’den geri aldıklarını, IŞİD'in 60'dan fazla üst düzey yetkilisini "etkisiz hale getirdiklerini” ve 5 milyon kadar insanı "kana susamış katillerin” elinden kurtardıklarını belirtti.

"IŞİD’in kalıntıları çok tehlikeli olabilir”

Trump, IŞİD’in diğer ülkelerde terör saldırısı düzenlemek, yabancı savaşçılar kazanmak ve bölgeye zarar vermek için "çok önemli bir topraktan mahrum” kaldığını söyledi. "Toprakları gitti. Bu büyük bir etken” diyen Trump, IŞİD'in bölgede “kalıntılarının” bulunduğunu da kabul etti.

"Sadece, yok etmek için uğraşmaya devam ettiğimiz kalıntıları kaldı. Ancak unutmamak gerekir ki kalıntılar çok tehlikeli olabilir” diyen Trump, halkın radikal İslam teröründen korunması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Trump, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, IŞİD'in yenilmesini gerekçe göstererek ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerini bu ülkeden çekeceğini belirtmişti. Trump'ın bu kararına karşı çıkan Savunma Bakanı Jim Mattis ile ABD’nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etmişti.

Maas'tan Trump'a destek

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Trump'a destek verdi. Maas, Trump’ın konuşmasında Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararının ABD'nin, IŞİD’e karşı savaşta liderlik rolünü bırakmayacağını açık bir şekilde ifade ettiğini belirtti.

Bu aşamada önemli olanın ABD'nin Suriye’den çekilmesinin nasıl olacağını gelecek haftalarda görüşmek olduğunu belirten Maas, çekilmenin nasıl düzenleneceği ve bundan sonra hangi ülkenin nasıl bir görev edineceğinin kararlaştırılması gerektiğini söyledi.

"Suriye’nin kuzeydoğusu ile İdlib'e operasyon yapılmamalı”

Maas, toplantı öncesi yaptığı açıklamada da Almanya için Suriye’nin kuzeydoğusunda ve İdlib'de büyük bir askeri operasyon yapılmamasının önem taşıdığını belirterek "Bu insani bir felakete yol açabilir” dedi. Maas, Suriye'de siyasi bir sürecin işletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Maas’ın bahsettiği Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin PKK’nın uzantısı ve terör örgütü olarak değerlendirdiği YPG ve YPG’nin belkemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurları yer alıyor. ABD, SDG’yi IŞİD'e karşı savaşta önemli bir ortağı olarak görüyor. Türkiye, bölgeye askeri operasyon yapma tehdidinde bulunurken, bir yandan da ABD ve Rusya ile bölgeye güvenli bölge kurulması için görüşmeler yürütüyor. İdlib'de ise Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatla silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması öngörülmüştü. Ancak son dönemde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünün bölgede kontrolün neredeyse tamamını eline geçirmesi, İdlib'e yeniden bir operasyon düzenlenmesi riskini beraberinde getirdi.

DW,AP,AFP,dpa/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe