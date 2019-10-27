Trump: IŞİD lideri El Bağdadi öldü

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD ordusunun düzenlediği operasyon sırasında öldüğünü doğruladı.

Amerikan birliklerinin operasyonunun yaklaşık iki saat sürdüğünü kaydeden Trump El Bağdadi'nin izinin bir tünelde köpeklerle bulunduğunu ve takip sırasında El Bağdadi'nin üzerindeki yeleği patlattığını söyledi. Trump "Köpeklerimizle izini bulduğumuzda, tünelin sonuna ulaşmıştı. Üzerindeki yeleği patlatarak kendini ve üç çocuğunu öldürdü" diye konuştu. Patlamada El Bağdadi'nin bedeninin parçalandığını belirten Trump tünelin de üzerine yıkıldığını söyledi. Trump operasyonda 11 çocuğun ise kurtarıldığını aktardı.

Patlama nedeniyle cesedin tanınmayacak halde olduğunu belirten Trump ancak DNA testlerinin cesedin El Bağdadi’ye ait olduğunu doğruladığını söyledi.

IŞİD lideri El Bağdadi

"Film izler gibi izledim"

Beyaz Saray'dan cumartesi gecesi operasyonu "film izler gibi" izlediğini belirten Trump, El Bağdadi'nin son dakikalarında nasıl "ağlayıp, inleyip, bağırdığını" tüm dünyanın görmesi için operasyon görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Trump operasyonda ABD'nin herhangi bir personel kaybı olmadığını belirterek "Bağdadi'nin çok sayıda savaşçısı ve yol arkadaşı onunla birlikte öldü" diye konuştu.

ABD Başkanı operasyon sırasında önemli bilgilerin de ele geçirildiğine dikkat çekti.

Trump Suriyeli Kürtlerin operasyona yararlı olan önemli istihbarat paylaştığını söyledi. ABD Başkanı Trump operasyonla ilgili olarak Rusya, Türkiye, Irak, Suriye ve Suriyeli Kürtlere verdikleri destek için de teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump önümüzdeki günlerde yeni operasyonlar düzenleneceğinin bilgisine sahip olduğunu ifade etti.

Irak ordusundan yapılan açıklamada Ebubekir El Bağdadi'nin yerini Milli İstihbarat Servisi'nin bulduğu ve bu bilginin ABD ile paylaşıldığı belirtildi. Suriye Demokratik Güçleri de IŞİD lideri Bağdadi'ye yönelik operasyonun Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bir aydan uzun süredir ertelendiğini açıkladı.

İran Telekomünikasyon Bakanı El Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı yorumda "Büyük bir mesele değil, kendi yaratığınızı öldürdünüz" ifadelerini kullandı.

Reuters, dpa / BW, EC

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