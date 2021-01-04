Trump için ikinci azil soruşturması başlıyor

ABD Temsilciler Meclisi dün gece yaptığı oylamayla Başkan Donald Trump için ikinci azil soruşturmasının başlatılmasını kabul etti. ABD Senatosu'nda yapılacak davada Trump "ayaklanmaya kışkırtmak" ile suçlanacak. Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada öneri Demokrat Partili üyelerin yanı sıra Cumhuriyetçi Partili üyelerin de desteğiyle 232 leyhte ve 197 aleyhte oyla kabul edildi.

Trump hakkında ikinci azil sürecinin başlatılmasına, destekçilerinin geçen hafta Çarşamba günü ABD Kongre binasına yaptığı baskın neden oldu. Olaylar sırasında biri polis memuru olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dünkü oturum sırasında Trump'ı "ülke için bir tehdit" olarak niteledi. Pelosi Trump'ın "yerli teröristleri" kendisini seçim yenilgisine karşı korumak için kışkırttığını belirtti.

67 senatörün azil yönünde oy kullanması gerekiyor

Trump böylece ABD tarihinde hakkında iki azil soruşturması başlatılan ilk başkan oldu. Trump'ın azli için Senato'daki üyelerin üçte ikisinin bu yönde oy kullanması gerekiyor ancak bu sonuca varılması pek kolay değil. ABD Senatosu'ndaki 100 üyeden 50'si Demokrat Partili. Bu üyelerin tamamının yanı sıra 17 Cumhuriyetçi senatörün de Trump'ın azli yönünde oy vermesi gerekiyor. Bazı Cumhuriyetçi senatörler Trump karşıtı bir pozisyon almış olsa da henüz hiçbiri evet oyu vereceği yönünde bir açıklama yapmadı. Trump hakkında açılan ilk azil soruşturması yaklaşık bir yıl önce başarısız olmuştu.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell soruşturma sürecini gelecek hafta Trump'ın görevden ayrılmasından sonra başlatacağını açıkladı. McConnell bu tür bir davanın Joe Biden'ın gelecek hafta Çarşamba günü yapacağı yemin öncesinde başlatmanın zaman darlığı nedeniyle mümkün olmadığını söyledi. McConnell Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bu benim aldığım bir karar değil bu bir olgu" dedi.

Trump eğer suçlu bulunursa eski başkanların faydalandığı emekli maaşı ve güvenlik hizmetinden yararlanamayacak. Ayrıca 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde de tekrar yarışma şansı olmayacak.

DW, dpa, Reuters, AFP / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe