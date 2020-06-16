 ″Trump için egoları müttefiklerinden önemli″ | BASIN | DW | 17.06.2020

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BASIN

"Trump için egoları müttefiklerinden önemli"

Alman basınında bugün ABD Başkanı Trump'ın ABD askerlerinin bir kısmını Almanya'dan çekeceğini açıklaması ve yeni kullanıma açılan mobil korona uygulamasına ilişkin yorumlar ön planda.

Donald Trump Ramstein'daki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

Donald Trump Ramstein'daki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki Amerikalı askerlerin sayısını azaltacağı şeklindeki açıklaması şöyle yorumlanıyor:

"Ticarette, silahlanmada ya da G-7 Zirvesi şovunda onun düdüğünden sonra dansetmeyen müttefiklerine agresif davranmak ya da onları cezalandırmak hem Trump'a hem de Amerika'nın çıkarlarına zarar veriyor. Askerleri, Moskova ile yaptıkları anlaşmada 'suçlu' Almanları korumak için Almanya'da değiller. Trump göreve başlayıncaya kadar Washington'da Amerika'nın özgürlüğü, refahı ve güvenliğinin Avrupa'da olduğu görüşü hâkimdi. Ancak bunu Trump'ın şimdiye kadar anlamadığı açık. Trump için egolarının müttefiklerinden çok daha önemli olduğu görünüyor."

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde de şu satırlar yer alıyor:

"Trump, Amerika'nın da üstünlüğünü mümkün kılan küresel güvenlik mimarisinin temel direklerini kesiyor. ABD ordusu, diplomatları ve çok sayıda Cumhuriyetçi, Başkan'ın planına şüpheyle bakıyor. Washington'da şu anda Trump'ın hırslarını dindirerek, ama ABD'nin de güvenliğini tehlikeye atmayarak bir çekilme modeli aranmakta. Yani bencil bir Başkan'ın neden olduğu hasarın sınırlandırılması için bir yol aranıyor."

Almanya'da korona vakalarının takibi için hükümetin desteği ile geliştirilen cep telefonu uygulaması da Alman gazetelerinde geniş yer tutuyor. Hannoversche Allgemeine Zeitung, Almanya'da korona uyarı uygulamasının kişisel verilerin korunması esasına göre geliştirildiğine dikkat çekiyor:

"Kimse yüksek sesle söylemedi. Aslında Almanya, korona uygulamasına paralel kendi antivirüs felsefesini de geliştirmiş oldu. Yani liberal ve etkili. Almanlar, geliştirdiği uygulamayla dünya ölçeğinde kendi yolunu belirledi. Çin'deki dijital diktatörlük, tek tek herkesin her şeyini tereddüt etmeden araştırıyor. ABD ve Brezilya'da pasif ve gerçeklikten uzak başkanlar ise ülkelerindeki artan vaka sayısına rağmen normalleşmeye başlayıp hokkabazlık ediyor. Almanya'da ise devlet, başka hiçbir şeyi vatandaşların önüne koymuyor. Yönetim ve yönetilenler işbirliği içinde."

Rhein-Zeitung'da ise hükümetin bu uygulamayı çok sayıda kişinin kullanmasını sağlaması gerektiğine işaret ediliyor:

"Uygulamanın yararlı olması, kullanıcı sayısına bağlı. Mümkün olan çok sayıda kişinin bu uygulamayı kullanması gerekiyor. Ancak bu uygulamanın örneğin sadece yeni nesil Iphone'larda çalışması bir sorun. Dolayısıyla yıllar önce Iphone almış, ancak şimdi yenisini alacak parası olmayan ya da yeni bir cihaz almayı gerekli görmeyen kişiler dezavantajlı duruma düşecek. Android sistemle çalışan cep telefonlarının eski modellerinde de kısıtlamalar var. Hükümetin kaç kişinin bu uygulamaya ulaşabileceği cep telefonu olduğuna ilişkin araştırma yapmaması, bir ihmalkârlık"

dpa/HS,TY

 

© Deutsche Welle Türkçe

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