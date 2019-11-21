 Trump Hong Kong yasa tasarılarını imzaladı | DÜNYA | DW | 28.11.2019

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DÜNYA

Trump Hong Kong yasa tasarılarını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump ABD Kongresi’nde kabul edilen ve Hong Kong’daki protestolara destek veren iki yasa tasarısını imzaladı. ABD’nin Pekin Büyükelçisi Çin Dışişleri’ne çağrıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump ABD Kongresi’nin her iki kanadı tarafından da onanan iki yasa tasarısını imzaladı. Hong Kong’daki protestoculara destek veren tasarılar Trump'ın imzalamasıyla yasalaşarak yürürlüğe girmiş oldu. "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa Washington'un Hong Kong’da insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulamasına imkan sağlıyor. Yasa uyarınca ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı yıllık raporlarında Çin’in güvence altına aldığı özerklik haklarına riayet edip etmediği incelenecek. İkinci yasayla ise ABD'den Hong Kong'a güvenlik güçlerinin kullanması için gözyaşartıcı gaz, plastik mermi, TOMA, kelepçe gibi malzemelerin ihracatı yasaklanmış oldu.

Proteste in Hongkong

Çin'den imzaya tepki gecikmedi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington’un bu adımını Çin’in içişlerine "ciddi" bir müdahale olarak gördüklerini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü "ABD tarafı olguları görmezden geliyor, siyahı beyaza çeviriyor ve bariz bir şekilde yakıp yıkan, masum kent sakinlerine zarar veren, hukuk devletini çiğneyen ve sosyal düzeni tehlikeye sokan, şiddete başvuran suçluları cesaretlendiriyor" dedi. ABD’nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad da Çin Dışişleri’ne çağrıldı.

Trump imza sonrasında yaptığı açıklamada "Bu tasarıları Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan imzaladım“ dedi. Trump "Bunlar Çin ve Hong Kong’un liderleri ve temsilcileri aralarındaki ayrılıkları uzun vadeli bir barış ve herkes için bir refah oluşturacak şekilde dostane bir biçimde yatıştırabilsin diye yasalaştı" diye konuştu.

AP, Reuters, dpa/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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