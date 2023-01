Trump: Her zamankinden daha öfkeliyim

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Hampshire eyaletine bağlı Salem kentinde, yüzlerce taraftarı önünde bir konuşma yapan Eski ABD Başkanı Donald Trump, "yozlaşmış siyaset kurumu" ile mücadele edeceğini dile getirdi. 2024 Başkanlık Seçimleri öncesinde, yeniden başkanlığa aday olabilmek için kamuoyu desteğini arkasına almaya çalışan Trump, şu an "daha önce hiç olmadığı kadar öfkeli ve kararlı" olduğunu belirterek, "Bize, ilk günden itibaren çalışmaya başlayacak bir başkan lazım" ifadelerini kullandı. New Hampshire'deki etkinliğin ardından Güney Carolina eyaletinin başkenti Columbia'da bir konuşma yapan Trump, önümüzdeki yıl yapılacak olan Başkanlık Seçimleri ile ilgili olarak, "Bu ülkemizi kurtarabilmek için son şansımız" dedi.

Siyasi gözlemcilere göre Trump, halka seslendiği bu tarz etkinliklerle, bir süredir durgunlaşan seçim kampanyısını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Donald Trump, geçen yıl Kasım ayında başkanlık makamı için yeniden aday olacağını duyurmuştu.

New Hampshire ve Güney Carolina eyaletlerindeki konuşmalarında, sürekli dile getirdiği siyasi mesajları yineleyen Trump, Joe Biden'a karşı kaybettiği son seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını bir kez daha tekrarladı. Kendi partisi Cumhuriyetçiler içinde şahsını eleştirenler hakkında da sert ifadeler kullanan 76 yaşındaki siyasetçi, "Bu kişiler Demokratlar'dan daha tehlikeli" dedi.

New Hampshire ve Güney Carolina eyaletleri, 2024 yılının başında ABD Başkanlık Seçimleri için düzenlenen ön seçimlerin yapılacağı ilk eyaletler arasında yer alıyor. Ancak Cumhuriyetçiler adına ön seçimlere, Trump'a rakip olacak birçok ismin daha girebileceği öne sürülüyor. Güney Carolina'nın eski valisi ve ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki (BM) eski temsilcisi Nikki Haley bunlardan biri.

Ron DeSantis Fotoğraf: Eva Marie Uzcategui/AFP/Getty Images

Trump'ın en büyük rakibi DeSantis

Bağışlarıyla daha önce Donald Trump'ı destekleyen çok sayıda kişi ve kurum, daha önce yaptıkları açıklamalarla 2024 seçimlerinde Trump'ı değil, Trump'ın en önemli rakibi olarak gösterilen Florida Valisi Ron DeSantis'i destekleyeceklerini duyurmuşlardı. Ancak son olarak geçen yıl Kasım'da yapılan eyalet seçimlerinde rakibine karşı büyük bir oy farkı ile kazanarak yeniden vali seçilen DeSantis henüz adaylığını resmen açıklamadı.

2020 yılında, Beyaz Saray'da bir dönem görev yaptıktan sonra başkanlık seçimini Joe Biden'a karşı kaybeden Trump, son dönemde kendi partisi içinde tartışılan bir isim. Cumhuriyetçiler, 8 Kasım 2022 tarihindeki Kongre Ara Seçimleri'nde alınan kötü sonuçlardan ve Trump'ın bizzat desteklediğini söylediği çok sayıda adayın kendi eyaletlerinde kazanamamasından Eski Başkan'ı sorumlu tutuyor.

AFP / ET,EC