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Hukuk ve AdaletAmerika Birleşik Devletleri

Trump'ın hakkındaki manipülasyon davası Mart'ta başlayacak

1 saat önce

ABD eski Başkanı Donald Trump hakkında 2020'deki seçimleri manipüle etme iddiası ile ilgili davanın Mart ayında başlaması bekleniyor.

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ABD Eski Başkanı Donald Trump
ABD Eski Başkanı Donald TrumpFotoğraf: Butch Dill/AP/picture alliance

ABD Başkanı Donald Trump hakkında 2020 yılında Georgia eyaletinde başkanlık seçim sonuçlarını manipüle etmeye çalıştığı ile ilgili iddianamehazırlanmasının ardından davanın 2024'ün Mart ayında başlaması bekleniyor.

Georgia Savcılığı, davanın 4 Mart 2024 tarihinde başlaması için dilekçe verdi.

Başsavcı Fani Willis, Çarşamba günü yaptığı yetkili mahkemeye yaptığı teklifte, dava süreçleri hakkında bir çizelge sundu. Söz konusu çizelgeye göre, Trump ile diğer 18 sanığın ilk kez 5 Eylül'den itibaren hakim karşısına çıkması bekleniyor. Bunu diğer dava süreçlerinin de izlemesi nedeniyle davanın resmi olarak 2024'ün Mart ayında başlaması bekleniyor.

Georgia Başsavcısı Fani Willis
Georgia Başsavcısı Fani WillisFotoğraf: Elijah Nouvelage/REUTERS

Georgia Savcılığı, kısa bir süre önce Trump hakkında 2020 yılında eyalette yapılan başkanlık seçim sonuçlarını etkileme ve lehine değiştirmeye çalışma suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. Bu, ABD Eski Başkanı hakkında hazırlanan dördüncü iddianame olmuştu. Sanıklar arasında Trump'ın danışmanları ile eski avukatı Rudy Giuliani de bulunuyor. Sanıkların, gelecek Cuma gününe kadar Georiga eyaletinde ifade vermesi gerekiyor.

Trump seçimlere yasa dışı şekilde müdahale ettiği ile ilgili suçlamaları geri çevirmiş ve hakkındaki soruşturmanın "siyasi motivasyonlu" olduğunu söylemişti.

AFP/BÖ,JD

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