Trump hakkında yeni manipülasyon iddianamesi

ABD eski Başkanı Donald Trump hakkında, 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletindeki sonuçları manipüle etme girişimi suçlamasıyla dava açılmasına ilişkin oylamada büyük jüri evet dedi. Böylece Trump hakkında dördüncü davanın açılmasının önü de açılmış oldu.

Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimleri sonuçları başabaş çıkmış, daha sonra medyaya yansıyan bir saatlik bir telefon kaydında Trump'ın eyaletin içişleri bakanını arayarak bir taraftan yalvardığı, öte yandan tehdit ederek "Bana 11 bin 780 oy bul" dediği ortaya çıkmıştı. Oyların iki kez sayılması sonucunda söz konusu eyalette seçim sonuçları şimdiki Başkan Demokrat Joe Biden lehine çıkmıştı.

O seçimlerde dönemin Başkanı Trump'ın Georgia'daki devlet kurumlarını baskı altına almasına ilişkin soruşturma kapsamındaTrump dışında 18 şüpheli hakkında da iddianame hazırlandığı bildirildi. Hakkında iddianame hazırlanan şüpheliler arasında, dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ile Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani'nin de bulunduğu bildiriliyor.

ABD Eski Başkanı Trump hakkındaki dördüncü iddianame hazırlandı Fotoğraf: Alex Brandon/AP Photo

Trump'a 25 Ağusots'a kadar süre verildi

Georgia'daki dava ile ilgili sorumlu Başsavcılık eski Başkan Trump'a 25 Ağustos'a kadar mahkemeye başvurmak üzere süre tanındığını açıkladı. İddianameyi hazırlayan Başsavcı Fani Willis, "25 Ağustos Cuma öglen saatine kadar şüpheliye mahkemeye kendi rızasıyla başvurması için mühlet tanıyorum" diye konuştu. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında sorumlu Başsavcı ayrıca davanın en geç altı ay içinde açılmasını hedeflediklerini de duyurdu.

Trump cephesinin ve taraftarlarının, davanın siyasi olduğu yönündeki iddialarını da geri çeviren Başsavcı, "Bu kurumda kararlar somut olgular ve kanunlar temelinde alınır" diye belirtti.

2024 başkanlık seçimlerine yeniden aday olmayı hedefleyen 77 yaşındaki eski Başkan Donald Trump hakkında kabul edilen bu son iddianame 13 suçlamayı öngörüyor. Yayınlanan iddianamede, "Trump ve diğer şüpheliler, Trump'un yenilgisini tanımayı reddetmiş ve bilerek ve de planlayarak seçimlerin sonuçlarını yasalara aykırı şekilde Trump lehine değiştirmek üzere komplo girişiminde bulunmuştur" ifadelerine yer veriliyor. Söz konusu şüphelilerin birlikte en az iki veya daha çok organize suç kampsamına giren eylem planladıkları ve amaçladıkları da iddia ediliyor.

AFP /ETO,BÖ

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