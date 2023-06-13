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Hukuk ve AdaletAmerika Birleşik Devletleri

Trump hâkim karşısına çıkıyor

11 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet sırlarını içeren gizli belgeleri konutunda saklamak ve yetkililere teslim etmeyi reddetmekle suçlandığı dava başlıyor.

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ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın konutunun banyosunda kutuların içinde saklanan belgelerin fotoğraflarını yayımladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın konutunun banyosunda kutuların içinde saklanan belgelerin fotoğraflarını yayımladı.Fotoğraf: U.S. Justice Department/Handout/REUTERS

ABD'de eski Başkan Donald Trump, ulusal savunma bilgilerini kasıtlı olarak alıkoymakla suçlandığı dava kapsamında bugün ilk kez hâkim karşısına çıkıyor.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, kendisine siyasi amaçlarla dava açıldığını iddia ediyor. New Jersey'deki yazlığından davanın görüleceği Miami kentine dün özel jetiyle giden Trump, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Böylesi bir cadı avı görülmemiştir" ifadesini kullandı. ABD'de 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Trump, davayla ilgili olarak "Bunu kullanıyorlar çünkü seçimi adil biçimde kazanamazlar" dedi.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde yapılacak duruşmanın yerel saatle 15.00'te (TSİ 22.00) başlaması planlanıyor.

Miami polisi, Trump destekçilerinin kentte gerçekleştirebileceği geniş katılımlı protestolar ve olası şiddet olayları için hazırlık yaptı.

Miami'deki mahkeme binası önünde alınan güvenlik önlemleri
Miami'deki mahkeme binası önünde alınan güvenlik önlemleriFotoğraf: Giorgio Viera/AFP/Getty Images

Bulunan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki malikânesi Mar-a-Lago, geçen Ağustos ayında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından basılarak aranmıştı. Aramalarda karton kutular içinde saklanan 100'den fazla gizli belge bulunmuştu. Trump'ın konutunun banyo, duş, yatak odası, balo salonu ve ofis gibi farklı noktalarında saklandığı tespit edilen gizli belgeler, nükleer programların yanı sıra ABD ve yabancı devletlerin savunma ve silah kapasitelerine ilişkin bilgiler içeriyordu.

Trump hakkındaki 49 sayfalık iddianame geçen Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı. İddianamede Trump'a 37 ayrı suçlama yöneltiliyor. Bunlardan 31'i ulusal savunma bilgilerini kasıtlı olarak alıkoyma suçlamasıyla bağlantılı. Trump, Ocak 2021'de görevini bırakarak Beyaz Saray'dan ayrılırken devlet sırlarını içeren yüzlerce gizli belgeyi Florida'daki konutuna götürmek, iade etmeyi reddetmek, müfettişlerce geri alınmasına engel olmak ve yalan ifade vermekle suçlanıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, duruşmanın yapılacağı Miami kentine özel jetiyle gitti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, duruşmanın yapılacağı Miami kentine özel jetiyle gitti.Fotoğraf: Win McNamee/Getty Images

20 yıla varan hapis cezası

İddianamede ABD devletinin hassas sırlarını erişim yetkisi olmayan kişilerle paylaştığı da öne sürülen Trump'ın daha önce karşılaştığı suçlamalardan çok daha ciddi boyutta iddialar içeren bu davada suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla varan hapis cezalarına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Ancak Reuters haber ajansına konuşan hukukçular, Trump suçlu bulunsa dahi bunun başkanlık için yarışmasına ya da başkan olmasına engel teşkil etmeyeceğini belirtti.

Çarşamba günü 77 yaşını dolduracak olan Trump, geçen Nisan ayında da 2016 başkanlık seçimleri öncesinde eski porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödediği iddiasıyla yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında New York'ta hâkim karşısına çıkmıştı. Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olarak tarihe geçen Trump, suçlamaları reddetmişti.

Trump, 2024 seçimleri öncesi Cumhuriyetçi adaylar arasında yapılan anketlerde açık ara önde gidiyor. Hafta başında yapılan Reuters/Ipsos anketi, Trump'ı, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak yarışabilmek için mücadele veren bir diğer isim olan Florida Valisi Ron DeSantis'in 20 puan önünde gösterdi. Anket, Cumhuriyetçilerin yüzde 81'inin Trump'a yönelik suçlamaların siyasi olduğunu düşündüğünü de ortaya koydu.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,EC

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